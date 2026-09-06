Ніколь Кідман після тяжкого розлучення закрутила новий роман: з ким зустрічається 59-річна акторка

Ніколь Кідман / © Associated Press

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Голлівудська акторка Ніколь Кідман після тяжкого розлучення з музикантом Кітом Урбаном закрутила новий роман.

Принаймні, саме так стверджує інсайдер видання Us Weekly. Зокрема, 59-річна артистка після розлучення почала налагоджувати особисте життя. Вона вже встигла сходити на декілька побачень. Зараз Ніколь Кідман зв’язують романтичні стосунки з бізнесменом Майклом Райнстайном. Парочку познайомили спільні друзі. Вони невимушено проводять час одне з одним.

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«Ніколь знову почала ходити на побачення після розлучення з Кітом і зустрічається з бізнесменом Майклом Райнстайном. Усе невимушено, і вона просто гарно проводить час. Їх познайомили спільні друзі. Вона також ходила на кілька побачень з іншими людьми, і друзі постійно намагаються когось їй підшукати», — говорить інсайдер.

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Ніколь Кідман / © Associated Press

До речі, сама ж Ніколь Кідман вже оговталась після розлучення з Кітом Урбаном. Акторці в цьому допомогла робота над другою частиною фільму «Практична магія», де вона знімається разом із колегами Сандрою Буллок та Різ Візерспун.

Окрім того, інсайдер додав, що зараз Ніколь Кідман та Кіт Урбан залишили в минулому образи одне на одного та далі продовжують разом виховувати їхніх спільних доньок. Хоч подружжя й розлучилось, але вони будують батьківські стосунки на взаємній повазі.

Кіт Урбан та Ніколь Кідман / © Associated Press

«У неї зараз все дуже добре; вона щаслива, і здається, що вона нарешті опинилася по той бік усього. Вона завжди дуже позитивно налаштована та надзвичайно впевнена в собі. Вона є чудовим взірцем для своїх дівчаток і з оптимізмом дивиться на наступний розділ», — підсумовує інсайдер.

Зазначимо, Кіт Урбан та Ніколь Кідман розлучились восени 2025 року. Ініціатором був музикант, заявивши, що він почувається нещасливим у шлюбі, мовляв, почуття охолонули, а часу одне на одного через насичені робочі графіки просто немає. Щоправда, західні ЗМІ також писали, що в Кіта Урбана з’явилась коханка, до якої він і пішов.

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