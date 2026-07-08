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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
292
Час на прочитання
1 хв

Ніколь Кідман показала доньку-красуню у дитинстві і ніжно привітала її з 18-річчям

Зірка Голлівуду поділилась архівними фото з нагоди важливого свята.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Ніколь Кідман

Ніколь Кідман / © Associated Press

Голлівудська акторка Ніколь Кідман 7 липня відсвяткувала день народження їхньої з колишнім чоловіком, музикантом Кітом Урбаном, доньки.

Іменини були у Сандей Роуз. Дівчині вже виповнилось 18 років. У святковий день на Ніколь Кідман навіяли спогади, зокрема, акторка переглянула архівні світлини, якими поділилась в Instagram.

Знімки були зроблені, коли донька-красуня колишнього подружжя була ще зовсім маленькою. На одному з фото Ніколь Кідман тримала Сандей на руках. Дівчинка була одягнена у білу сукню, а її зачіска складалась із маленького хвостика. А от зірка Голлівуду позувала в ліловому вбранні.

Ніколь Кідман із донькою Сандей / © instagram.com/nicolekidman

Ніколь Кідман із донькою Сандей / © instagram.com/nicolekidman

На іншому кадрі Сандей вже позувала без зіркової мами. Дівчинка було одягнена у світле вбрання, а її образ доповнювали крила. Ніколь Кідман ніжно привітала доньку з 18-річчям та наголосила, що родина її безмежно любить.

«З 18-річчям, мій янголе! Тебе люблять безмежно», — звернулась до доньки акторка.

Донька Ніколь Кідман Сандей / © instagram.com/nicolekidman

Донька Ніколь Кідман Сандей / © instagram.com/nicolekidman

Зазначимо, Ніколь Кідман виховує двох доньок, які народились у шлюбі з музикантом Кітом Урбаном. 7 липня 2008 року на світ з’явилась Сандей, а 28 грудня 2010-го — Фейт.

Нагадаємо, Ніколь Кідман торік розлучилась із Кітом Урбаном. Нещодавно ж акторка неочікувано звернулась до ексчоловіка.

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Дата публікації
Кількість переглядів
292
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