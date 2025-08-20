Ніколь Кідман показалася одразу з двома своїми доньками і похизувалася їхнім літнім відпочинком

Ніколь Кідман / © Associated Press

Реклама

Голлівудська акторка Ніколь Кідман вперше за тривалий час показала обох своїх доньок від кантрі-співака Кіта Урбана.

Знаменитість не з тих, хто часто ділиться сімейним контентом. Однак цього разу зірка Голлівуду зробила виняток. Зокрема, Ніколь Кідман показала, як минув їхній літній відпочинок. Акторка зустрілася з рідними, плавала в морі, спостерігала за неймовірними заходами Сонця та навіть сходила на концерт до американської співачки Біллі Айліш.

У добірці літніх світлин засвітилися й доньки акторки. Ніколь Кідман позувала на тлі неймовірного краєвиду з 17-річною Сандей. На фото вони обіймалися та мило усміхалися.

Реклама

Ніколь Кідман із донькою Сандей / © instagram.com/nicolekidman

Також артистка засвітилася й з 14-річною Фейт. Ніколь Кідман мило цілувала донечку в щічку, поки та обіймала маму.

Ніколь Кідман із донькою Фейт / © instagram.com/nicolekidman

Зазначимо, Ніколь Кідман та Кіт Урбан виховують двох доньок. 2008 року акторка народила Сандей, а 2010-го на світ з'явилася Фейт за допомогою сурогатного материнства.

Нагадаємо, нещодавно український дизайнер Андре Тан вперше за тривалий час показав свою доньку. Знаменитість ніжно привітав Софію з важливим святом.