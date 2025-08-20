- Дата публікації
Ніколь Кідман показалася одразу з двома своїми доньками і похизувалася їхнім літнім відпочинком
Акторка вкрай рідко ділиться родинними світлинами, однак цього разу вона зробила виняток.
Голлівудська акторка Ніколь Кідман вперше за тривалий час показала обох своїх доньок від кантрі-співака Кіта Урбана.
Знаменитість не з тих, хто часто ділиться сімейним контентом. Однак цього разу зірка Голлівуду зробила виняток. Зокрема, Ніколь Кідман показала, як минув їхній літній відпочинок. Акторка зустрілася з рідними, плавала в морі, спостерігала за неймовірними заходами Сонця та навіть сходила на концерт до американської співачки Біллі Айліш.
У добірці літніх світлин засвітилися й доньки акторки. Ніколь Кідман позувала на тлі неймовірного краєвиду з 17-річною Сандей. На фото вони обіймалися та мило усміхалися.
Також артистка засвітилася й з 14-річною Фейт. Ніколь Кідман мило цілувала донечку в щічку, поки та обіймала маму.
Зазначимо, Ніколь Кідман та Кіт Урбан виховують двох доньок. 2008 року акторка народила Сандей, а 2010-го на світ з'явилася Фейт за допомогою сурогатного материнства.
