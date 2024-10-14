Ніколь Кідман поскандалила з Сальмою Гаєк і різко відштовхнула її на публіці

Голлівудська акторка Ніколь Кідман публічно посварилася зі своєю колегою Сальмою Гаєк.

Чорна кицька між зірками Голлівуду пробігла на світському заході. Зокрема, вони разом відвідали модний показ Balenciaga, який відбувся у раках Тижня моди у Парижі, Франція. Утім, між ними панувала неприятельська атмосфера, що потрапило на відео.

Неприємний інцидент між Гаєк та Кідман стався, коли вони разом позували для папараці. На відео, яке розвірусилося Мережею, помітно, як Сальма кладе руку на плече Ніколь і, ймовірно, просить її попозувати разом. Утім, акторка не оцінила такий жест колеги. Кідман різко відштовхнула руку і щось їй сказала. Що саме – чутно не було, утім користувачі припускають, що це було: "Не чіпай мене!".

Ніколь Кідман посварилася з Сальмою Гаєк на світському заході

Що саме викликало таку реакцію в Ніколь Кідман – невідомо. До слова, там також була присутня співачка Кеті Перрі, з якою акторка мило привіталася. Тим часом Сальма Гаєк мала доволі збентежений вигляд. Після інциденту Ніколь Кідман ще повернулася до Гаєк, різко їй щось сказала та пішла.

Чому між акторками виник конфлікт – складно сказати. Раніше вони не мали непорозумінь, принаймні публічно про це відомо не було.

Нагадаємо, нещодавно у родині Ніколь Кідман сталося горе. Померла близька та рідна людина акторки.

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