Ніколь Кідман розлучається з чоловіком після 19-ти років шлюбу – ЗМІ

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Голлівудська акторка Ніколь Кідман розлучається з чоловіком, кантрі-співаком Кітом Урбаном.

Саме таку інформацію повідомили декілька джерел виданню TMZ. Зазначається, що пара вже не живе разом від початку літа. Кіт Урбан нібито придбав нове житло у Нешвілі, де оселився окремо від доньок та дружини.

Інсайдери говорять, що саме музикант став ініціатором розриву з акторкою, з якою прожив 19 років у шлюбі. При цьому сама Ніколь Кідман не хотіла розлучатися. Артистка нібито робила все можливе, аби врятувати їхні стосунки. У тяжкий період акторку підтримала її родина, яка об'єдналась разом.

Причини розриву пари лишаються невідомими. Також ані акторка, ані музикант не коментують ймовірне розлучення.

Зазначимо, Ніколь Кідман та Кіт Урбан познайомились 2005 року, а вже через рік одружились. Пара виховує двох доньок – Сандей та Фейт, яка з'явилась на світ за допомогою сурогатного материнства.

