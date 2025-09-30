ТСН у соціальних мережах

Ніколь Кідман розлучається з чоловіком після 19-ти років шлюбу – ЗМІ

Ініціатором розриву нібито став музикант, а артистка при цьому намагалась врятувати їхні стосунки.

Ніколь Кідман та Кіт Урбан

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Голлівудська акторка Ніколь Кідман розлучається з чоловіком, кантрі-співаком Кітом Урбаном.

Саме таку інформацію повідомили декілька джерел виданню TMZ. Зазначається, що пара вже не живе разом від початку літа. Кіт Урбан нібито придбав нове житло у Нешвілі, де оселився окремо від доньок та дружини.

Інсайдери говорять, що саме музикант став ініціатором розриву з акторкою, з якою прожив 19 років у шлюбі. При цьому сама Ніколь Кідман не хотіла розлучатися. Артистка нібито робила все можливе, аби врятувати їхні стосунки. У тяжкий період акторку підтримала її родина, яка об'єдналась разом.

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Причини розриву пари лишаються невідомими. Також ані акторка, ані музикант не коментують ймовірне розлучення.

Зазначимо, Ніколь Кідман та Кіт Урбан познайомились 2005 року, а вже через рік одружились. Пара виховує двох доньок – Сандей та Фейт, яка з'явилась на світ за допомогою сурогатного материнства.

Нагадаємо, рік тому американська співачка Дженніфер Лопес офіційно розлучилась з американським актором Беном Аффлеком. Нещодавно артистка зізналась, як на неї вплинув їхній розрив.

