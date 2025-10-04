Ніколь Кідман розлучилася: у ЗМІ шокували, яку суму зірка може віддати ексу після 19 років шлюбу

Ніколь Кідман, Кіт Урбан / © Associated Press

Реклама

Голлівудська акторка Ніколь Кідман, яка нещодавно подала на розлучення з музикантом Кітом Урбаном після 19 років шлюбу, може втратити чималу частку доходів.

За даними Telegrafi, статки 57-річної лауреатки "Оскара" сягають близько 250 мільйонів доларів. Ці гроші вона заробила завдяки кінороботам, телевізійним проєктам, рекламним контрактам і нерухомості. Тим часом Кіт Урбан має на рахунках приблизно 75 мільйонів — доходи від світових турів, виступів і власного музичного каталогу.

Ніколь Кідман і Кіт Урбан / © Associated Press

Попри різницю у капіталах, подружжя заздалегідь подбало про фінансову безпеку — ще 2006 року вони підписали шлюбний договір. У документі навіть передбачено особливий пункт, який отримав у світових медіа назву "кокаїновий". Згідно з ним, якщо Урбан утримуватиметься від алкоголю та наркотиків, Кідман щороку виплачує йому 600 тисяч доларів як "бонус за тверезість". За 19 років шлюбу ця сума може сягнути понад 11 мільйонів доларів.

Реклама

Якщо ж причиною розриву стала б його залежність — Урбан не отримує нічого. Та раніше Кідман під час підтвердження розлучення говорила, що причина у "непримиренних розбіжностях". Тож це й може стати підставою для того, аби акторка компенсувала ексчоловіку всі роки тверезості. До слова, донедавна Кіта запідозрювали у зраді з молодою коханкою Меггі Бау. Однак, чутки таки не підтвердилися, а дівчина насправді вже понад рік перебуває у стосунках з іншим хлопцем.