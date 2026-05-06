Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
369
Час на прочитання
1 хв

Ніколь Кідман шокувала заявою про "одержимість" росіянами і пригадала візит до країни-агресорки

Акторка цинічно повихвалялася знаннями російських письменників.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Ніколь Кідман

Ніколь Кідман / © Associated Press

Голлівудська акторка Ніколь Кідман опинилася в епіцентрі гучних обговорень.

Так, нещодавно зірка у подкасті Las Culturistas поділилася роздумами про російську літературу. Зокрема, пригадала період свого захоплення російськими авторами, серед яких Лев Толстой і Федір Достоєвський. Щоправда, Ніколь і словом не обмовилася про те, як зараз росіяни щодня коять криваві злочини на території України.

«Я виросла, читаючи російську літературу, і була буквально одержима росіянами. Як я до цього прийшла? Просто через один із тих списків зі ста книг, які „потрібно прочитати“. Почала з Достоєвського і далі перейшла до Толстого — і вже не могла зупинитися», — видала артистка.

Без будь-яких ремарок акторка продовжувала натхненно ділитися спогадами про прихильність до російської культури. Ба більше, навіть пригадала свій візит до Санкт-Петербурга 2018 року. І у результаті це ще більше підігріло ворожу пропаганду з її наративами про «велику культуру».

«Я навіть поїхала до Санкт-Петербурга і бачила всі місця, навколо яких Толстой вибудовував „Війну і мир“. Мені показували, де був князь Андрій, і все це. І, мабуть, саме так і сформувався мій перший мистецький фундамент — російська література. А потім я перейшла до Бронте», — здивувала Кідман.

Нагадаємо, нещодавно Ніколь Кідман і Бейонсе вийшла на хідник Met Gala 2026 і порушила серйозне правило.

