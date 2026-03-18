Ніколь Кідман / © Associated Press

Голлівудській акторці Ніколь Кідман приписують нові стосунки після гучного розриву з музикантом Кітом Урбаном.

Схоже, зірка не стала довго сумувати після розлучення і вже встигла заінтригувати фанів несподіваним романом. У центрі чуток опинився її давній друг і колега — Саймон Бейкер. Інсайдери заговорили про можливі почуття між акторами після їхньої появи на прем’єрі детективного серіалу «Скарпетта», де вони зіграли головні ролі. Пара не приховувала теплих емоцій — вони трималися за руки й говорили про хімію, яка «просто вирує».

До того ж Daily Mail пише, що ці чутки буцімто стали «нічним кошмаром» для ексчоловіка акторки Кіта. Зокрема через те, що вона, мовляв, дуже швидко оговталася після їхнього минулорічного розлучення.

«Бачити Ніколь і Саймона, що тримаються за руки, було те саме, що бачити його найкращого друга з дружиною, і це сильно вплинуло на нього. Кіт сподівається, що вони просто розкручують це для заголовків у пресі. Але навіть у такому разі це зрада для нього, бо і Ніколь, і Саймон знають, як навіть натяк на роман вдарить по ньому. Він уже підозрював, що вони зближуються, ще під час знімань. Це стало його найгіршим кошмаром», – ділиться джерело про почуття Урбана зараз.

Саймон Бейкер / © Associated Press

Проте відомо, що між Кідман і Бейкером — багаторічна дружба, яка, схоже, могла перерости у щось більше. Ба більше, акторка є хрещеною мамою сина Бейкера, 24-річного Гаррі. Сам актор розлучився ще 2020 року, тож наразі також офіційно вільний.

Крім того, раніше Кідман відкрито зізнавалася у теплих почуттях до колеги. Щоправда, тоді йшлося про професійний зв’язок. В одному з інтерв’ю вона розповідала, що особисто вмовляла Бейкера приєднатися до проєкту, який вона продюсує. За словами Кідман, між ними завжди панувала особлива близькість і довіра, що лише підігріває припущення про новий етап у їхніх стосунках.

Нагадаємо, про розрив Кідман із кантрі-музикантом Кіт Урбан стало відомо восени 2025 року. Саме акторка ініціювала розлучення. Подейкували, що під час процесу між колишнім подружжям виникли фінансові суперечки, зокрема щодо давніх домовленостей у шлюбі.

Вже на початку 2026 року ексзакохані офіційно завершили розлучення та погодили питання опіки над доньками — Сандей Роуз і Фейт Маргарет.