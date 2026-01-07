- Дата публікації
Ніколь Кідман та Кіт Урбан офіційно розлучилися та відмовилися від аліментів на дітей
Голлівудські зірки завершили процедуру розлучення та дійшли мирної угоди.
Голлівудська зірка Ніколь Кідман та співак Кіт Урбан остаточно оформили розлучення після трьох місяців судових процедур.
Обидва 58-річні артисти дійшли мирної угоди, за якою вони відмовилися від будь-яких аліментів та розділили відповідальність за витрати порівну. За словами видання People, план виховання їхніх двох дочок, 15-річної Фейт та 17-річної Сандей, передбачає, що обидва батьки «поводитимуться одне з одним та з кожною дитиною так, щоб забезпечити люблячі, стабільні, послідовні та турботливі стосунки, попри розлучення».
«Вони не будуть погано висловлюватися одне про одного чи про членів родини іншого з батьків. Вони заохочуватимуть кожну дитину продовжувати любити кожного з батьків і почуватися комфортно з обома», — наголошується в угоді.
Основним місцем проживання Фейт і Сандей буде дім Кідман, де вона перебуватиме з доньками 306 днів на рік. Урбану виділено 59 днів на рік, а дочкам дозволено проводити з ним кожні два вихідні з суботи до неділі.
«Обидва батьки несуть спільну відповідальність за важливі рішення, що стосуються життя їхніх дочок», — йдеться у документах.
До слова, стосунки Ніколь Кідман та Кіта Урбана зазнали тріщини ще минулого року. Врешті, після 19 років шлюбу вони прийняли рішення розлучитися і при цьому виховувати двох доньок, які народилися за допомогою сурогатного материнства.
