Ніколь Кідман та Кіт Урбан офіційно розлучилися та відмовилися від аліментів на дітей

Ніколь Кідман і Кіт Урбан / © Associated Press

Голлівудська зірка Ніколь Кідман та співак Кіт Урбан остаточно оформили розлучення після трьох місяців судових процедур.

Обидва 58-річні артисти дійшли мирної угоди, за якою вони відмовилися від будь-яких аліментів та розділили відповідальність за витрати порівну. За словами видання People, план виховання їхніх двох дочок, 15-річної Фейт та 17-річної Сандей, передбачає, що обидва батьки «поводитимуться одне з одним та з кожною дитиною так, щоб забезпечити люблячі, стабільні, послідовні та турботливі стосунки, попри розлучення».

«Вони не будуть погано висловлюватися одне про одного чи про членів родини іншого з батьків. Вони заохочуватимуть кожну дитину продовжувати любити кожного з батьків і почуватися комфортно з обома», — наголошується в угоді.

Ніколь Кідман з доньками / © Associated Press

Основним місцем проживання Фейт і Сандей буде дім Кідман, де вона перебуватиме з доньками 306 днів на рік. Урбану виділено 59 днів на рік, а дочкам дозволено проводити з ним кожні два вихідні з суботи до неділі.

«Обидва батьки несуть спільну відповідальність за важливі рішення, що стосуються життя їхніх дочок», — йдеться у документах.

До слова, стосунки Ніколь Кідман та Кіта Урбана зазнали тріщини ще минулого року. Врешті, після 19 років шлюбу вони прийняли рішення розлучитися і при цьому виховувати двох доньок, які народилися за допомогою сурогатного материнства.

Нагадаємо, нещодавно акторка Емі Шумер також офіційно розлучилася зі своїм чоловіком-фермером. Вона з гумором пояснила, що стало причиною такого непростого кроку.