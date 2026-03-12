Ніколь Кідман вперше висловилася про розрив із Кітом Урбаном: "Ми залишаємося сім’єю"

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Голлівудська акторка Ніколь Кідман вперше публічно висловилася про розлучення з кантрі-музикантом Кітом Урбаном після майже двох десятиліть спільного життя.

Попри болісний період, зірка запевняє: зараз вона намагається зосередитися на майбутньому та зберегти важливе для себе — родину.

Відвертістю акторка поділилася в інтерв’ю для Variety. Під час розмови журналіст згадав, що минулий рік для неї був непростим, і поцікавився, як вона почувається після розриву.

Ніколь Кідман / © Associated Press

Кідман відповіла, що поступово повертається до внутрішньої рівноваги та вдячна за людей поруч із нею.

«Так, тому що я завжди буду рухатися у кращому напрямку. Я вдячна за свою сім’ю, за те, що вона залишається такою, як є, і рухається вперед. Ось і все. Про все інше я не говорю з поваги. Я залишаюся на позиції „Ми — сім’я“, і так буде й надалі. Мої прекрасні дівчатка, мої кохані, які раптом стали жінками».

Акторка наголосила, що попри розлучення вони з Урбаном разом виховують доньок — Сандей Роуз Кідман Урбан та Фейт Маргарет Кідман Урбан — і не хочуть руйнувати відчуття родини, яке між ними збереглося.

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Кідман і Урбан одружилися у червні 2006 року в Сіднеї. Упродовж багатьох років їхній союз вважали одним із найстійкіших у Голлівуді. Проте восени 2025 року з’явилися повідомлення, що подружжя більше не разом.

За даними джерел, близьких до пари, музикант залишив спільний маєток на початку літа того року й переїхав до нового будинку в Нешвілл. Попри спроби акторки врятувати стосунки, рішення про розставання виявилося остаточним.

Згодом Кідман подала документи на розлучення, вказавши причиною «непримиренні розбіжності». На початку січня 2026 року їхній шлюб офіційно завершився.

