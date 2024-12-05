Ніколь Кідман вперше за тривалий час показала, який вигляд має її донька від сурогатної матері

Голлівудська акторка Ніколь Кідман вперше за тривалий час показалася зі своєю молодшою донькою від співака Кіта Урбана.

Так, знаменитість відвідала з 13-річною Фейт світський захід. Вони разом з'явилися на Hollywood Reporter Women in Entertainment – подія, що присвячена відомим жінкам у розважальній сфері.

57-річна Ніколь Кідман одягнула чорну довгу сукню з блакитним комірцем. Образ акторка доповнила масивними сережками. Тим часом молодша донька знаменитості обрала на світський захід білий костюм з чорними елементами. До слова, це їхній перший спільний вихід на публіку за доволі тривалий час.

Ніколь Кідман із донькою Фейт / Фото: Getty Images

Зазначимо, Ніколь Кідман та Кіт Урбан, які живуть у шлюбі від 2006 року, виховують двох спільних дітей. 2008 року акторка народила доньку Сандей. Вже 2010-го за допомогою сурогатного материнства на світ з'явилася Фейт.

Окрім того, Ніколь Кідман, коли перебувала у шлюбі з актором Томом Крузом, усиновила двох дітей – доньку Ізабеллу та сина Коннора. Щоправда, вони багато років практично не спілкуються.

Нагадаємо, нещодавно українська ведуча Ольга Фреймут вперше за тривалий час показала свого 8-річного сина. Знаменитість продемонструвала, як Валерій з роками змінився.

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