Ніколь Кідман зачарувала ніжною світлиною з чоловіком: "Моє кохання"

Голлівудська акторка Ніколь Кідман захопила шанувальників особистим фото зі своїм чоловіком, австралійським співаком Кітом Урбаном.

Романтичною світлиною знаменитість поділилася в Instagram з нагоди особливої для подружжя дати. 25 червня Ніколь та Кіт відсвяткували 17-ту річницю шлюбу - так зване "рожеве" весілля. На чорно-білому фото Урбан ніжно тримав Кідман за талію, а вона ласкаво доторкнулася до його обличчя.

"З річницею, моє кохання", - підписала фото Ніколь.

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / Фото: instagram.com/nicolekidman

У коментарях чисельні прихильники подружжя приєдналися до привітань та побажали парі подальшого щасливого життя разом: "З річницею вас", "Молюся, щоб у вас було ще багато щасливих років разом", "Вітаю мою улюблену пару", "Дуже радий за вас обох".

Нагадаємо, що Ніколь Кідман та Кіт Урбан почали стосунки у січні 2005 року, а за півтора року зіграли весілля у Сіднеї. Зіркове подружжя має двох доньок - Сандей Роуз та Фейт Маргарет, яку народила сурогатна мати. Також Ніколь має двох названий дітей від першого шлюбу з актором Томом Крузом - доньку Ізабеллу Джейн та сина Коннора Ентоні.

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