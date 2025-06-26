- Дата публікації
Ніколь Кідман замилувала романтикою з чоловіком та ніжно привітала його з 19-ю річницею шлюбу
Ніколь Кідман та Кіт Урбан відсвяткували особливу дату в їхньому сімейному житті. Подружжя вже 19 років живе в офіційному шлюбі.
Голлівудська акторка Ніколь Кідман повідомила про особливе свято в їхньому з чоловіком, кантрі-співаком Кітом Урбаном, подружньому житті.
Закохані 25 червня відсвяткували річницю шлюбу. Пара вже 19 років перебуває в офіційному статусі чоловіка та дружини. Тож, Ніколь Кідман з нагоди особливої дати присвятила коханому допис в Instagram.
Акторка опублікувала романтичне чорно-біле романтичне фото з чоловіком. На знімку щасливе подружжя ніжно обіймалося та насолоджувалося компанією одне одного. Також Кідман ласкаво звернулася до чоловіка та привітала його з річницею.
"З річницею, малюк", - коротко написала зірка Голлівуду та додала смайлик у вигляді червоного сердечка.
Зазначимо, Ніколь Кідман та Кіт Урбан познайомилися 2005 року, а вже через рік одружилися. Закохані виховують двох доньок. 2010 року акторка народила дівчинку Сандей, а 2010-го за допомогою сурогатного материнства на світ з'явилася Фейт.
