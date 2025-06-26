ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
7829
Час на прочитання
1 хв

Ніколь Кідман замилувала романтикою з чоловіком та ніжно привітала його з 19-ю річницею шлюбу

Ніколь Кідман та Кіт Урбан відсвяткували особливу дату в їхньому сімейному житті. Подружжя вже 19 років живе в офіційному шлюбі.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ніколь Кідман

Ніколь Кідман / © Associated Press

Голлівудська акторка Ніколь Кідман повідомила про особливе свято в їхньому з чоловіком, кантрі-співаком Кітом Урбаном, подружньому житті.

Закохані 25 червня відсвяткували річницю шлюбу. Пара вже 19 років перебуває в офіційному статусі чоловіка та дружини. Тож, Ніколь Кідман з нагоди особливої дати присвятила коханому допис в Instagram.

Акторка опублікувала романтичне чорно-біле романтичне фото з чоловіком. На знімку щасливе подружжя ніжно обіймалося та насолоджувалося компанією одне одного. Також Кідман ласкаво звернулася до чоловіка та привітала його з річницею.

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © instagram.com/nicolekidman

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © instagram.com/nicolekidman

"З річницею, малюк", - коротко написала зірка Голлівуду та додала смайлик у вигляді червоного сердечка.

Зазначимо, Ніколь Кідман та Кіт Урбан познайомилися 2005 року, а вже через рік одружилися. Закохані виховують двох доньок. 2010 року акторка народила дівчинку Сандей, а 2010-го за допомогою сурогатного материнства на світ з'явилася Фейт.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Тоня Матвієнко святкувала річницю шлюбу з музикантом Арсеном Мірзояном. Із нагоди особливої дати артистка показувала, яким було їхнє весілля.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie