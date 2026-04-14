Ніколь Кідман здивувала вибором нової професії: чим займатиметься акторка

Ніколь Кідман / © Associated Press

Голлівудська акторка Ніколь Кідман вирішила опанувати нову професію та розсекретила, чим планує займатися.

Знаменитість здивувала, що хоче стати доулою смерті, пише San Francisco Chronicle. Зокрема, це фахівець, який надає емоційну, інформаційну та духовну підтримку невиліковно хворим людям наприкінці їхнього життя.

На рішення Ніколь Кідман вплинула смерть її мами. Акторка говорить, що близька людина помирала в самотності. Хоч артистка разом із сестрою намагались підкуватися про маму, проте обидві були заклопотані кар'єрою та власними сім'ями. Ніколь Кідман ділиться, що їй хотілось, щоб в цей тяжкий момент поруч із її мамою хтось був. Тож, на тлі цього знаменитість вирішила стати доулою смерті і наразі опановує цю професію.

"Коли моя мама помирала, вона була самотня, і сім'я могла дати лише обмежену підтримку. У нас із сестрою так багато дітей, наші кар'єри й робота, і водночас бажання піклуватися про маму, бо мого батька вже не було поруч. І тоді я подумала: "Хотілося б, щоб у світі були люди, які могли б бути поруч, неупереджено просто сидіти поруч і дарувати підтримку та турботу. Тож це частина мого розвитку і одна з речей, яких я буду навчатися", - ділиться акторка.

Зазначимо, мама Ніколь Кідман померла 7 вересня 2024 року. Сумна новина застала акторку в Італії, куди та прибула, аби взяти участь у Венеційському кінофестивалі. Причина смерті мами артистки не розголошувалась, але відомо, що в жінки були проблеми зі здоров'ям, пов'язані з головним мозком.

