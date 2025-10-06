Ніколас Карма розповів про страшну трагедію в родині: "Попрощалися з 17-річним янголятком"

Ніколас Карма / © instagram.com/nicolas_karma_official

Реклама

Український блогер Ніколас Карма повідомив про страшну втрату в родині.

У ДТП загинула його 17-річна родичка. Артист розповів у своїх Instagram-сториз, що дівчина була донькою його двоюрідного брата. Трагедія сталася у ніч проти 2 жовтня в селі Верхівці Самбірського району Львівщини, де виріс сам Карма.

"Ми попрощалися з 17-річним янголятком. На неї наїхали п’яні люди та втекли", — сказав він.

Реклама

Сториз Ніколаса Карми / © instagram.com/nicolas_karma_official

Зазначимо, що у прокуратурі Львівської області підтвердили факт аварії. За даними слідства, 24-річний водій автомобіля "ВАЗ 2107" збив неповнолітню, яка від отриманих травм померла на місці. Після цього чоловік залишив місце події, намагаючись уникнути покарання.

Правоохоронці оперативно виявили машину, а згодом і самого водія. Його затримали відповідно до ст. 208 КПК України. Попередньо встановлено, що він міг перебувати у стані алкогольного сп’яніння. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, навесні Ніколас Карма розповів про напад на нього просто в центрі Львова. Після інциденту блогеру довелося викликати швидку допомогу.