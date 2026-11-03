Ніколас Кейдж втратив дім за 10 млн доларів і порівняв себе з безхатьком: його родина шукає прихисток

Ніколас Кейдж і його дім у Малібу / © Associated Press

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Голлівудський актор Ніколас Кейдж, який офіційно змінив ім'я, тимчасово не може мешкати у своєму будинку в Малібу через масштабне провалля, яке утворилося неподалік і пошкодило під'їзну дорогу.

Тепер зірка разом із родиною змушена зупинятися в готелях, а звичні сімейні плани доводиться відкладати. Про вимушений переїзд 62-річний актор згадав під час зустрічі з публікою на Comic Con у Лос-Анджелесі.

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Коли актора запитали про плани на Геловін, він пояснив, що зараз не має можливості відсвяткувати його вдома. Тож приймати маленьких гостей у костюмах біля власного будинку цього року він не міг.

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«Я зараз трохи безхатько. Щось трапилося з моїм будинком у Малібу, тому я просто живу в готелях», — зізнався артист, якого процитувало видання Hello!

До слова, причиною переїзду стала геологічна проблема, що виникла в Малібу на початку вересня. Тоді в районі будинку Кейджа обвалилася частина під'їзної дороги. Руйнування також зачепило газопровід, через що на місце прибули екстрені служби. За даними медіа, актор придбав прибережний будинок 2024 року, заплативши за нього 10,5 мільйона доларів.

Місцеві чиновники згодом запровадили надзвичайний стан і наказали евакуювати мешканців 31 будинку. Ризики подальшої ерозії ґрунту, припливів і дощів, пов'язаних з ураганом Марі, не дозволяли безпечно користуватися територією. Для додаткового захисту сусідніх осель фахівці встановлювали бар'єри з мішків із піском. Водночас питання повноцінного відновлення дороги та повернення мешканців до осель залишається відкритим.

Стихійне лихо у Малібу / © Associated Press

Дім Ніколаса Кейджа у Малібу / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно колишня дружина мера Віталія Кличка розповіла, де зараз живуть його діти. Наталія Єгорова поділилася, ким стали їхні сини та донька.

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