"Ніколи не забуду": Оля Цибульська показалася посеред Північного моря з 11-річним сином-красунчиком

Оля Цибульська з сином / © instagram.com/cybulskaya

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Співачка Оля Цибульська показала, як проводить час із 11-річним сином Нестором під час незвичної подорожі Північним морем.

Зірка вирішила влаштувати синові особливий фінал літніх канікул. Замість традиційного пляжного курорту артистка обрала морську мандрівку. Компанію їй склав Нестор. Разом вони опинилися на борту великого судна. На світлинах мама із сином позують просто на палубі. А погода там зовсім не нагадує про спекотне літо.

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Ловлю ніжності між «мамина булонька» і «мам, ну я вже підліток», — написала Оля Цибульська.

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Оля Цибульська з сином / © instagram.com/cybulskaya

За кадрами можна припустити, що подорож для Нестора стала справжньою пригодою. Цибульська час від часу показує моменти їхнього спільного дозвілля, однак особисте життя сина намагається залишати поза зайвою увагою.

«Як кажуть в тредсах: ти цих моментів може і не згадаєш, а я ніколи не забуду», — звернулася співачка до сина.

Оля Цибульська з сином / © instagram.com/cybulskaya

Для Цибульської це також можливість провести більше часу із сином напередодні нового навчального року.

Нагадаємо, нещодавно Іванна Онуфрійчук показала, як проводить час із великою родиною за кордоном, та поділилася роздумами.

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