Ніна і Тоня Матвієнко зачарували виконанням а капела української народної пісні

Народна артистка України Ніна Матвієнко разом з донькою Тонею Матвієнко потішила виконанням української пісні "Ой, на морі".

Так, Ніна Митрофанівна і Тоня Матвієнко взяли участь у проєкті Vogue UA Voices of nation.

Цей проєкт спрямований на промоцію української пісні й поезії та підтримку нашої країни у світі. У ньому беруть участь українські артисти та зірки спорту. І наступними учасницями стали Ніна і Тоня Матвієнко.

Вони а капела виконали українську народну пісню "Ой, на морі". Виявляється, ця пісня була написана дідусем та бабусею Тоні Матвієнко:

"Пісня "Ой, на морі" була написана в селещі Неділище, Ємільчинського району Житомирської області родиною Митрофана та Антоніни — моїх дідуся та бабусі. Це була найулюбленіша пісня моїх предків. А зараз і наша з мамою", - прокоментувала Тоня Матвієнко.

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