Ніна Матвієнко поділилася, як від початку війни змінилася українська музика: "Це переворот"

Ніна Матвієнко поділилася, як від початку війни змінилася українська музика: "Це переворот"

Народна артистка України Ніна Матвієнко поділилася своїми спостереженнями, як повномасштабне вторгнення Росії підштовхнуло українську музику до відродження.

За словами Ніни Митрофанівни, від початку війни багато українських виконавців, який раніше співали російською мовою – стали виконувати свої пісні українською.

Артистка вважає, що це справжній переворот, адже після перемоги України зірки шоубізнесу співатимуть українські пісні, а від російських – відмовлятимуться. Ніна Митрофанівна додала, що українська музика нині переживає відродження.

Ніна Матвієнко в ефірітелемарафону

"Ті, що ніколи не співали українською мовою – співають. Вони навіть не зважали. Їм все рівно було, якою мовою співати. Але це переворот. Переворот з усіх боків. Не лише мозок наш по-іншому працює, а й наша свідомість зовсім іншою стає. Кожна сходинка нашої перемоги, кожна секунда нашої перемоги піднімає нас на такі висоти, що ми по-іншому не можемо вже жити", - розповіла Ніна Митрофанівна в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, нещодавно українські виконавці Надя Дорофєєва та Артем Пивоваров представили чуттєву дуетну пісню "Думи" на вірші легендарного українського письменника Тараса Шевченка.

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