Ніна Матвієнко приголомшила заявою, що розійшлася з чоловіком: "Попросила покинути мене"

Пара у шлюбі 50 років.

Народна артистка України Ніна Матвієнко відверто розповіла про своє подружнє життя.

Так, 74-річна знаменитість приголомшила, що більше не живе з батьком її трьох дітей, Петром Гончаром. Про це вона поділилася у програмі "Позаочі". За словами, знаменитості, вона сама стала ініціаторкою розриву та попросила художника виїхати з їхнього будинку та переселитися на дачу на Київщині. Пара у шлюбі 50 років.

"Я його попросила покинути мене. Він вважав, що він ще має своє життя, яке вибрав. Не було жодного скандалу, нічого. Тут було розуміння, що від нього вже жодної користі в домі. Як з козла молока. Я сказала: "Кажи людям, що я погана, чи те щось таке. Говори, що хочеш". Але всі кажуть, що він мене покинув", – поділилася Ніна Митрофанівна.

Ніна Матвієнко та Петро Гончар / instagram.com/tonya_matvienko

Артистка додала, що їй більше не болить це питання. Матвієнко набридло все життя забезпечувати сім'ю й чоловіка. Тому виконавиця наважилася зняти з себе цей тягар.

"Я все життя була, як чоловік, забезпечувала сім'ю. Так навіщо воно на старість ще? У нього ніколи не було коштів. Ми жили на одну мою зарплату до 60 років. Але це була не його провина, тому що батько був українським патріотом, збирав ікони, хоча і був комуністом, у нього забрали партійний квиток. І вже сину не було дороги через те, що сталося з батьком", – розповіла зірка.

Ніна Матвієнко з чоловіком / instagram.com/tonya_matvienko

Втім, вона запевнила, що ніколи не сварилася з Петром через те, що він не заробляв. Спершу Ніна думала, що щастя – це лише чоловік та діти. Але, за її словами, декілька разів він її дуже підводив. Одну з образ вона запам'ятала на все життя.

"Якось діти хворіли, а мені треба було йти на концерт ідеологів. Я йду на репетицію, а він тікає з дому, наздоганяє мене і каже: "Я не буду теж з дітьми сидіти. Вони хворі, то ти сиди з ними". Через це я 16 років була невиїзною за кордон… Що я не прийшла на цей концерт. Мене здали", – заявила знаменитість.

Ніна Матвієнко з чоловіком та дітьми / instagram.com/tonya_matvienko

Ніна Митрофанівна додала, що зараз між нею та чоловіком немає тепла та душевного спілкування.

Зауважимо, що цього року Ніна Матвієнко та Петро Гончар святкували "золоте весілля". Пара одружилася 5 березня 1971 року.

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