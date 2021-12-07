Ніна Матвієнко про переїзд доньки до квартири: "Я так цього чекаю, ще й випхаю"

Тоня розповіла, коли вони з чоловіком з'їдуть від мами.

Народна артистка України Ніна Матвієнко зізналася, що дуже чекає переїзду своєї доньки Тоні, її чоловіка Арсена Мірзояна та їхньої 5-річної доньки до нової оселі.

Про це вона розповіла "Зірковому шляху". За словами Ніни Митрофанівни, вона, першою чергою, думає за комфорт Тоні та її родини:

"Я так цього чекаю, з великим задоволенням. Ще й так випхаю. Тому що мені шкода їх. В одній кімнаті туляться, костюми. Це важко для них. І на кухні всі тупцюємося, нас багато в хаті. А так все ж таки чотири кімнати буде. Уявляєте, своя кімната, де будуть костюми, взуття", - прокоментувала зірка.

Ніна Митрофанівна з донькою ТОнею та зятем Арсеном Мірзояном / instagram.com/tonya_matvienko

Тим часом Тоня Матвієнко розповіла, що до нової квартири вони переїдуть не скоро.

"Там така ситуація. Це новобудова і вона ще добудовується, документи вони нам ще не віддали офіційно. Це дуже затяжний процес виявився. Обіцяли одне, потім інше. Ми сподіваємося, щоб це взагалі відбулося", - сказала артистка.

Як відомо, не так давно 74-річна Ніна Митрофанівна шокувала новиною, що розійшлася з чоловіком після 40 років подружнього життя. Щоправда, пізніше артистка заявила, що розлучатися з чоловіком не буде: "Це відбулося, тому що багато людей в хаті. Не витримав він, а потім я. Він сказав, як Тоня вибереться, повернеться. Це ж його хата", - пояснила тоді виконавиця.

Зазначимо, що Тоня з чоловіком та донькою мешкає разом з зірковою мамою у її будинку.

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