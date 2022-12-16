Ніна Матвієнко про початок своєї сольної кар'єри: "Я не була голосиста"

Легендарна українська співачка, народна артистка України Ніна Матвієнко розповіла про початок своєї кар'єри.

У програмі "Точка опори" Ніна Митрофанівна зізналася, що коли починала свій творчий шлях, то навіть і подумати не могла, що колись зможе співати сольно:

"21 рік я пропрацювала в хорі "Верьовки" і стільки ж в камерному оркестрі "Київська камерата", я і досі з ними. З дитинства співала, в театрі грала, вірші читала та спортом займалась, але я не була голосиста – тиха була. Тихо все робила – гранату кидала мовчки, на байдарці мовчки пливла, баскетбол, волейбол… маленька, але спритна. Навіть коли Анатолій Авдієвський (видатний український диригент – прим.ред.) мене щось запитував, я настільки хвилювалася і соромилася, що аж глухла. Дуже ляклива була", - поділилася легенда.

Співачка пишається великим досвідом, адже в хорі вона мала можливість відточувати свій вокал. Проте була мрія, яка весь цей час не залишала скромну та сором'язливу Ніну Матвієнко.

"Мені так хотілося вийти соло. Я любила фантазувати, гратися з мелодією, а в хорі є певні рамки і за них виходити не можна. Я навіть навчилася співати міксами великими. І мене почули нарешті", – ділиться артистка.

Зараз у Ніни Матвієнко є і визнання, і прихильники, і неймовірні дуети з сучасними артистами, такими як: MONATIK, ROXOLANA, Alina Pash, alyona alyona та гуртами ТНМК, "Океан Ельзи". Артистка зізнається - кожна з цих робіт є особливою для неї, проте все ж одна закарбувалася у пам'яті найбільше:

"Це був дует зі Святославом Вакарчуком, "Океан Ельзи", але на записі його не було - приїхали лише музиканти. Мені сказали: "Ось співає Святослав, а вам треба виконати вставку в останньому куплеті – слова матері". Я слухала і не розуміла, як мені влізти в той текст, адже там наче син говорить. Аж раптом я почала співати "Колискову" – наче син проріс квіткою, а мати до нього звертається. Я і зараз бачу цю пісню саме через цей образ. Пам'ятаю, я хворіла, а записати треба було швидко, тому моя частина більше не вокальна, а виконана від материнського серця", – поділилася Ніна Митрофанівна.

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