Ніна Матвієнко розповіла, як ходила каятись: "Батюшка дуже сміявся"

Легендарна українська співачка, народна артистка України Ніна Матвієнко поділилася, як переживає та відчуває війну і увесь той біль, яким зараз живе Україна.

Від початку повномасштабного вторгнення рф до України Ніна Митрофанівна їздить із благодійними концертами, виступає і в бомбосховищах, і у шпиталях. Легендарна артистка в інтерв'ю Олені Кравець розповіла, що дивиться багато відео в YouTube і дуже емоційно на них реагує та відчуває, що "по-материнськи, по-жіночому стала сильнішою".

"Якщо тільки бачу наших солдатів із котиками, собачками – плачу від щастя, бо вони такі діти, вони такі ріднесенькі, як мої. Якщо читаю інше, загинув… плачу, що вони такі молоді, красиві... Молитва рятує. Впадати у відчай ні дівчатам, ні жінкам не можна, ми — тил для наших хлопців, бо наша впевненість – це ж і є наша перемога. Гадаю, що від нас, від жінок, залежить сьогодні дуже багато. Тому, дівчата, тримаємо хвіст трубою, як кажуть, тримаємо тил. Сльоза має бути, бо ми живі люди. Але має бути та душа, яка покладає велику надію, таке світло на перемогу, щоб нашим хлопцям було тепліше. Молимося за них", – прокоментувала Ніна Митрофанівна.

Ніна Матвієнко та Олена Кравець

Також народна артистка України зізналася, що часто не стримується, коли говорить про російських загарбників, і може щодо них вживати "гостре слівце".

"Звичайно (вживаю – прим.ред), "падло" кажу на москалів, на орків кажу "падлюки", "падли". Матюкнулася кілька разів, але пішла покаялась, і батюшка дуже сміявся. Він не вірив, що я можу таке казати. Так довели ж, довели, я їм і сказала. Ну, інколи дулі показую", - відверто розповіла Ніна Матвієнко.

Нагадаємо, раніше Ніна Матвієнко розсекретила свою справжню дату народження. Легенда зізналася, що її мама спеціально вказала іншу дату народження доньки, щоб їхній сім'ї видали манну крупу.

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