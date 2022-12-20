Ніна Матвієнко розсекретила справжню дату народження: "Мама записала 10-го, щоб отримати крупу"

Знаменитість народилася іншого дня, а не того, що записаний у неї в паспорті.

Легендарна українська співачка, народна артистка України Ніна Матвієнко розсекретила реальну дату свого народження.

У програмі "Точка опори" Ніна Митрофанівна зізналась, що народилася не того дня, що записаний у неї у паспорті. Мама спеціально вказала, що її донька з'явилася на світ 10-го жовтня. Вона зробила це задля того, щоб їхній сім'ї видали манну крупу.

Насправді Ніна Митрофанівна святкує день народження 13-го жовтня.

Ніна Матвієнко / Фото: instagram.com/zhvl_official

"Святкую я завжди 13-го жовтня, перед Покровою, оскільки мама сказала, що я з найстаршим братом одного дня народилася. А всім, хто народився 10-го, видавали крупу – а я народилася 13-го, і мама мене записала 10-го, щоб отримати манну крупу", - зізналась артистка.

Нагадаємо, раніше Ніна Митрофанівна пригадала початок своєї творчої кар'єри. Як зізналась артистка, на старті вона навіть і подумати не могла, що колись співатиме сольно.

Читайте також: