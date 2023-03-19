Ніна Матвієнко, Тарас Тополя, Джамала: українські зірки прочитали вірші Ліни Костенко до її 93-річчя

19 березня видатній українській поетесі Ліні Костенко виповнилося 93 роки.

З нагоди важливої дати в житті письменниці зірки українського шоубізнесу долучилися до відеопроєкту "Ліна Костенко: відповідь кожному", у якому прочитала відомі та злободенні вірші поетеси.

Учасниками проєкту стали акторка Ада Роговцева, співачка Ніна Матвієнко, мати Кузьми Скрябіна Ольга Кузьменко, бізнесвумен Валерія Гузема, співак Тарас Тополя, співачка Джамала, виконавець Дмитро Монатік, боксер Олександр Усик та інші зірки, а також 8-річна акторка Кіра Касинець.

Так, наприклад, Джамала проникливо прочитала злободенний вірш, який Ліна Костенко написала 2015 року під час початку війни на Донбасі. А Дмитро Монатік потужно зачитав відомі рядки з вірша "Крила" - відео артист записав просто у своїй музичній студії.

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя з'явився на відео у військовій формі та на тлі зруйнованої окупантами техніки в Ірпені продекламував рядки "Мій перший вірш, написаний в окопі...".

Зазначимо, що Ліна Костенко від початку своєї творчості була активною учасницею дисидентського руху в тоді ще радянській Україні та шістдесятницею. Зараз поетеса входить до переліку найвідоміших жінок України.

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