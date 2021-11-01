Ніна Матвієнко зізналася, що була проти стосунків доньки з Мірзояном: "Не хотіла цього шлюбу"

Співачка також не хотіла, аби Арсен жив у її будинку.

Народна артистка України Ніна Матвієнко зізналася, що була проти стосунків доньки Тоні з її нинішнім чоловіком Арсеном Мірзояном.

Аби поставити крапку у романі, знаменитість "обманювала Тоню" і вказувала їй, як писати SMS Арсену, аби він від неї відчепився. Про це зірка розповіла у програмі "Позаочі".

"Сама я SMS тоді ще не вміла писати. Я не хотіла цього шлюбу. Тому я так робила, щоб вона так написала, щоб він не їхав сюди. Тому що там двоє дітей, а для мене це категоричне ні. Я не вірила йому. Я Тоню обдурювала, але вона всеодно робила по-своєму. Арсен з Тонею два таких антипода, я не знаю, як вони побралися. Але вона його підлаштовує, вчить, як треба жити", – зізналася Ніна Митрофанівна.

Тоня Матвієнко з мамою / instagram.com/tonya_matvienko

Матвієнко додала, що згодом змінила свою думку та додала, що її зять – нормальний чоловік і вона спілкується з ним, як з сином. Втім, співачка зізналася, що не хотіла, аби Мірзоян жив у її будинку.

"Онучка повернулася до нас з хлопцем, син з монастиря повернувся і Тоня з дитиною та Арсеном. Нас 7 людей у хаті. І хтось сказав мені: "Ніно, ну купи собі квартиру за 37 тисяч доларів, хай діти в хаті живуть", – я кажу: "Я таких грошей не бачила", – поділилася вона.

Ніна Матвієнко з Тонею та Арсеном Мірзояном / instagram.com/tonya_matvienko

Зі свого боку, Тоня поділилася, що її коханий дуже поважає свою тещу.

"Я можу піти на конфлікт, коли мама розповідає, що мені робити і як жити, мені це не подобається, а Арсен просто не звертає уваги. Вона бачить, що я дуже сильно переймаюся не тим, чим треба. Якщо Арсен не зателефонував або про щось не попередив – я дуже сильно переживаю, а вона вважає, що це дрібниці. Вона настільки сильна жінка і у всьому незалежна, її інколи дивують моменти, чому я так можу залежати від чоловіка", – поділилася співачка.

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