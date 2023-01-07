Ніна Матвієнко зізналася у любові до Валерія Залужного і отримала від нього зворушливу відповідь

Легендарна українська виконавиця Ніна Матвієнко записала зворушливе відеоповідомлення до головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Роликом у ТікТок поділилася донька співачки, Тоня Матвієнко. Ніна Митрофанівна зізналася, що не пропускає виступів Залужного та дуже вдячна йому за все, що він робить для України.

"Любий Валерій Федоровичу, я вас дуже люблю! Я пишаюся вами. Я кожну сторіночку передивляюся, де ви говорите. Я не знаю чому, але ви мені стали дуже близьким. Як би я була трошечки молодшою, я б вийшла за вас заміж! Але я виходжу заміж за вашу любов до батьківщини, за вашу мудрість. За те, що ви любите сьогодні наших хлопців, за те, що ви їм сьогодні допомагаєте. Що ви не тільки тил, а ще й опора нашого сьогодення. Вклоняюся вам! Бережи вас Боженька, і бережи Боженька наших синочків, наших воїнів, і нашу Україну", - сказала у відео Матвієнко.

Залужний просто не зміг проігнорувати таке емоційне та тепле звернення від співачки, тому записав їй відео у відповідь.

"Ніно Митрофанівно, мені дуже приємно! Надприємно! Дуже вам дякую за підтримку! Ви - велика молодець, ви для нас приклад. Саме таких, як ви, ми захищаємо! Дуже-дуже вам дякую! Тримайтеся, будь ласка", - відповів співачці генерал.

Ніна Митрофанівна була дуже щаслива отримати таку зворушливу відповідь та навіть обійняла телефон, на якому дивилася відео від головнокомандувача ЗСУ.

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