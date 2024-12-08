Ніно Катамадзе чесно зізналась, чи збирається переїхати жити до України

Грузинська співачка Ніно Катамадзе чесно зізналась, чи дійсно планує переїхати жити до України.

Раніше ходили такі чутки. Однак сама ж виконавиця в інтерв'ю "Суспільному" запевняє, що не знає, як далі складатиметься її життя. Поки що співачка переїзд не планує. Ніно Катамадзе переконана, що наразі потрібна в Грузії. Артистка лишається в рідній країні разом із народом та демонструє свою чітку позицію.

"Не знаю... Тому що торгують, звісно, деякими моїми інтерв'ю, що я переїжджаю до України. Але це така інтерпретація журналістів. Моїй країні зараз потрібно, щоб ми були там і робили важливі справи нашою присутністю, нашою позицією. Щоб наша Україна не була одна, щоб ми мали стояти міцно на ногах. Щоб ми разом, нарешті, відкрили двері до Європи. Щоб людей і країн, які захищають нас, було багато. Щоб наш спільний ворог не зіпсував майбутнє наших дітей", - поділилася артистка.

Ніно Катамадзе/Фото Юрія Вереса

Поки ж Ніно Катамадзе підтримує українців та приїздить з концертами до України. Артистка говорить, що її чоловік не проти цього. Ба більше, співачка переконана, що просто має під час війни приїздити до України, аби особисто підтримувати українців. Виконавиця говорить, що лише допису в соцмережах недостатньо.

"Він навіть не проти, якщо я переїду жити тут. Тому що, коли твоє серце горить, воно видно, що твоя любов – це істинне і чесне. Коли ти хочеш порадувати хоч одну людину твоєю присутністю, твоїми обіймами, твоїм співом, то це треба робити. Неможливо просто сидіти вдома і строчити в соціальних мережах", - зазначила артистка.

Нагадаємо, раніше Ніно Катамадзе розповідала про свою участь у мітингах у Грузії. Також артистка поділилася, як через позицію грузинська влада внесла її до "чорного списку".

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