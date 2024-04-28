Ніно Катамадзе прокоментувала переїзд до України і зізналась, чим її здивувала Джамала під час війни

Грузинська співачка Ніно Катамадзе розсекретила, чи планує переїжджати жити до України, а також зізналась, чим її підкорила артистка Джамала.

Так, раніше виконавиця планувала під час війни оселитися з родиною в Україні. Однак думки Катамадзе змінилися. У програмі ЖВЛ знаменитість поділилася, що нині має перебувати там, де її країна. Вже звідти артистка допомагає Україні.

"Я жила шість місяців в Києві, коли у мене був такий чудовий стан, я чекала на синочка. Але зараз я не можу. Зараз моя участь потрібна там, де моя країна, і звідти робити добрі справи і для моєї України в першу чергу", - поділилася виконавиця.

Ніно Катамадзе/Фото Олі Сошенко

За кордоном Ніно Катамадзе активно допомагає українцям. Знаменитість організовує благодійні концерти на підтримку України. Таким чином співачка віддячує українцям за любов та за можливість свого часу їздити до країни з гастролями.

"Найбільше концертів я робила для України з Україною. Це відповідь за ту любов, яку я отримала від усієї України, коли я їздила на гастролі. І найважливіше, що коли я перебуваю там, я завжди відчуваю, що вони вірять, що я від усієї душі", - поділилася зірка.

А от під час повномасштабної війни Ніно Катамадзе поки не може запланувати тур Україною. Постійні обстріли, які завдає країна-агресорка Росія, заважають цим планам.

Наш голос – це голос перемоги: як Ніно Катамадзе підтримує Україну? Ексклюзив від ЖВЛ

"Найбільш болісна історія, що зараз в тих містах, куди ми мали приїхати, де вже всі білети були продані, в цих містах навіть вже не існують ці зали", - зізналась артистка.

До речі, також Ніно Катамадзе розповіла, чим її підкорила Джамала. Співачка зізналась, що добре приятелює з колегою за сценою та поважає її. Особливо Катамадзе підкорив альбом Джа QIRIM, прем'єра якого відбулася у травні минулого року, вже під час повномасштабної війни в Україні.

"Я її обожнюю, ми дружимо. Вона моя сестра по душі. Я так хочу сказати. Вона прекрасна. Вона молодець. Вона зробила безсмертну історію. Вона створила зовсім неймовірний альбом, який я дуже люблю і слухаю. Це шедевральна робота", - зізналась артистка.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Зазначимо, Ніно Катамадзе від перших днів війни підтримує Україну та засуджує ворожі дії Росії. До слова, виконавиця не зі слів знає, на які злочини здатна РФ, адже сама родом з Грузії, де країна-агресорка свого часу розв'язала кровопролиття.

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