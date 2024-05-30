Ніно Катамадзе розповіла про свою участь у мітингах в Грузії і заборону виступати на батьківщині

Грузинська співачка Ніно Катамадзе висловилася про участь у мітингах на батьківщині.

Як зізнається артистка в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" у Грузії доволі часто відбуваються мітинги. Так, Ніно пояснила, що здебільшого на них виходить молодь, яка гідно заявляє про себе та піклується про історію своєї батьківщини.

"Вся перспектива в молоді, які раніше в протестах не брали активної участі. І побутувала думка, що вони не були готові до якихось питань і до того, щоб розібратися в них. Але одного дня таке світло з'явилося. Настільки вони розумні, які гарно розмовляють, настільки вони вільно дають інтерв'ю для різних іноземних ЗМІ. Вони глибоко знають свою історію та поважають її. Після кожного мітингу вони прибирають – ніби інше життя відбувається під час цього. І коли йде опір неправильної держави, яка користується і спреями, і газом… Звичайно, ніхто не боїться ні дощу, ні сильного вітру. У нас у всіх є вдома протигази, всі краплі, які після спрею потрібно капати у вічі. Кожен опір – ще одна можливість залишитись разом", – пояснила Ніно.

Ніно Катамадзе / Фото: Facebook.com/nino.katamadze

Виконавиця поділилася, що також долучається до молоді, щоб відстоювати своє право жити у вільній країні. Через активну громадянську позицію Катамадзе була внесена до "чорного списку" влади, тому не має можливості виступати в Грузії. Втім, зірка зізнається, що це не турбує її так сильно, адже вона зайнята іншими соціальними проблемами.

"Я також виходжу на ці мітинги. Усі ці 35 років російська пропаганда намагалася, щоб історія сучасної, вільної та незалежної Грузії вщухла і начебто її не існувало. Я не виступаю в Грузії вже давно, декілька років. Мені хочеться займатися музикою, але мені не дають зали, не дозволяють виступати під час народних свят. Я дуже довго не афішувала це, бо були більш важливі питання. Коли зараз тривають протести, немає мови про мої концерти. Питання набагато складніше", - наголосила артистка.

Нагадаємо, раніше Ніно Катамадзе відверто заговорила про чоловіка, стосунки з яким не висвітлює в публічному просторі. Артистка зізналась, чим займається її відомий у Грузії коханий, та пригадала історію їхнього знайомства.

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