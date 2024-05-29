Ніно Катамадзе розсекретила, чим займається її відомий у Грузії чоловік та як закрутився їхній роман

Грузинська співачка Ніно Катамадзе розповіла про чоловіка Давида, з яким вже 18 років перебуває у шлюбі.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" співачка поділилася, що її чоловік працює в медичній галузі. Ба більше, свого часу Давид навчався у Києві. Потім повернувся до Грузії, де розпочав свою кар'єру лікаря. Після багатьох років роботи його запросили на ТБ-шоу, де він зараз і працює. Катамадзе зізналася, що свої стосунки вони не роблять публічними, щоб не бути заручниками один одного в інфопросторі.

"Він лікар. Був у резидентурі був у Києві та отримав диплом. Теж відомий, веде ток-шоу на ТБ. Я навіть не повірила, коли він сказав, що їде на першу передачу. Це було давно, кілька років тому. До цього він казав, що люди повинні йому довіритись, а не робити з нього чоловіка когось абощо. У нас особисте життя не те, що закрите, а особливе, і ми намагаємося це оберігати. І дитину зокрема", - розповіла виконавиця.

Чоловік Ніно Катамадзе

Також Ніно пригадала історію знайомства з майбутнім чоловіком під час сильної травми ноги 18 років тому.

"Ми разом 18 років. Колись у мене була травма ноги, і він мені робив перев'язку. Після однієї з таких я попросила, щоб він вдома зробив мені наступну. Бо тоді з клініками було складно. Нині все досить цивілізовано, а 18 років тому було холодно та черги. І я попросила і не змогла більше відпустити", - замилувала зірка.

Нагадаємо, раніше Ніно Катамадзе розповіла, де перебуває її 16-річний син. Також артистка поділилася, як Ніколас відреагував на ідею відсвяткувати день народження в Києві.

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