Ніно Катамадзе розсекретила, де перебуває її 16-річний син і чи приїде він до України

Грузинська співачка Ніно Катамадзе вперше за тривалий час розповіла про свого 16-річного сина Ніколаса.

Так, артистка розсекретила, що підліток перебуває зараз у Грузії. В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Ніно також поділилася, що 25 травня Ніколас відсвяткував свій день народження. Як зізнається виконавиця, вона навіть пропонувала юнакові приїхати до Києва та зустріти 16-річчя разом. Проте хлопець відмовився влаштовувати веселощі у країні, де триває війна.

Ніно Катамадзе з сином

"Моєму синові 25 травня виповнилося 16 років. Коли йому був один рік, я теж не була з ним, і зараз на 16-річчя знову не буду поруч. Я йому запропонувала поїхати до України і тут святкувати. Я навіть не думала, я просто наголосила, що ми будемо поряд. Він сказав, що Україна воює, тому йому некомфортно святкувати свій день народження у Києві. Про подарунок ми якось домовимося. Він схожий на мене та на тата", - поділилася зірка.

Зазначимо, Ніно Катамадзе перебуває у шлюбі з чоловіком Давидом. І навесні 2008 року у подружжя народився син.

Нагадаємо, раніше Ніно Катамадзе ділилась, чому їй довелося їздити з концертами до Росії. Артистка пояснила, чому не мала іншого вибору.

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