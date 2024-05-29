Ніно Катамадзе висловилася про багаторічну дружбу з Джамалою і про неочікувану пропозицію від Вакарчука

Грузинська співачка Ніно Катамадзе висловилася про українських артистів, з якими товаришує.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Ніно зізнається, що дуже пильно слідкує за творчістю Джамали та пишається нею. І додає, що також дивиться передачі за участю улюблених українських музикантів, щоб вивчити українську мову.

"Я слухаю не просто музику, але й передачі. Я просто перевіряю, наскільки я розумію все, що я чую. Хочеться, зрештою, вивчити українську мову. Звичайно, слухаю друзів своїх – Джамалу та її альбом "QIRIM". Вона створила щось неймовірне. Вона через музику передала всю цю історію. Це красиво, настільки мудро та глибоко. Вона зробила це саме тоді, коли було складно щось створювати під час війни та пандемії. Бачу, як вона справді бореться зі злом через творчість", – поділилася Ніно.

Концерт Ніно Катамадзе/Фото Олі Сошенко

Окрім того, Катамадзе товаришує з лідером гурту "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком і ходить на його концерти. За словами грузинської виконавиці, саме він свого часу допоміг їй знайти прихисток в Україні, коли в її державі тривала війна.

"Я дуже поважаю та прихиляюся до Слави Вакарчука. Радію, коли він приїжджає до Грузії. Намагаюся завжди прийти до нього на концерт. Він завжди помічає мене і приходить туди, де стою. Це дуже потужно для мене – зустріч двох дітей різних країн, які страждають. 2008 року Слава мені зателефонував і запропонував допомогу, щоб я переїхала до безпечного місця до України", – додала артистка.

Нагадаємо, раніше Ніно Катамадзе прокоментувала свої виступи в країні-агресорці Росії. Артистка пояснила, чому їй доводилося їздити до РФ з концертами та чому вона не мала іншого вибору.

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