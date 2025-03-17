Ніно Катамадзе висловилася про Україну та зробила різку заяву про співчуття українцям

Співачка з Грузії Ніно Катамадзе вкотре потужно підтримала Україну під час війни.

Виконавиця ще з перший днів повномасштабного вторгнення публічно засуджує криваві злочини РФ і підтримує українців. До того ж вона часто приїздить сюди до своїх шанувальників і бачить все на власні очі. Тож в інтерв'ю російської служби BBC знаменитість перервала слова журналістки, яка заговорила про співчуття українцям. На думку Ніно, в такій ситуації потрібні лише дії, які наближають перемогу. Зірка наголошує, що Україна своїми героїчними вчинками вже давно виборола першість у війні.

"Не треба співчувати! Треба підтримати й діяти. Тому що це країна, яка воює з цілою країною. Нікому не висловлює жодних претензій. Жоден українець не скаже, що це чужа війна. Усі кажуть, що це наша війна. Мами, тата, бабусі, дитина – всі скажуть, що це їхня війна. Це країна героїв. Я бачу, настільки ця країна працює для того, щоб не тільки вижити, а перемогти! Бо вона заслуговує, тому що вона має рацію. Вони заслужили свою перемогу", - наголосила зірка.

Ніно Катамадзе

Водночас Катамадзе підкреслила, що Грузія не вважає війну в Україні чужою. Тому грузини долучаються до боротьби й теж віддають свої життя за незалежність.

"Це наша перемога, звичайно. І багато грузинських героїв теж воювали, віддали життя за Україну", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Ніно Катамадзе постала перед судом. У Грузії виконавицю звинуватили у порушенні правил щодо проведення маніфестацій. Джамала публічно підтримала її.

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