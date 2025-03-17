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Ніно Катамадзе висловилася про Україну та зробила різку заяву про співчуття українцям

Ніно Катамадзе висловилася про Україну та зробила різку заяву про співчуття українцям

Ніно Катамадзе

Грузинська артистка постійно підтримує український народ.

Співачка з Грузії Ніно Катамадзе вкотре потужно підтримала Україну під час війни.

Виконавиця ще з перший днів повномасштабного вторгнення публічно засуджує криваві злочини РФ і підтримує українців. До того ж вона часто приїздить сюди до своїх шанувальників і бачить все на власні очі. Тож в інтерв'ю російської служби BBC знаменитість перервала слова журналістки, яка заговорила про співчуття українцям. На думку Ніно, в такій ситуації потрібні лише дії, які наближають перемогу. Зірка наголошує, що Україна своїми героїчними вчинками вже давно виборола першість у війні.

"Не треба співчувати! Треба підтримати й діяти. Тому що це країна, яка воює з цілою країною. Нікому не висловлює жодних претензій. Жоден українець не скаже, що це чужа війна. Усі кажуть, що це наша війна. Мами, тата, бабусі, дитина – всі скажуть, що це їхня війна. Це країна героїв. Я бачу, настільки ця країна працює для того, щоб не тільки вижити, а перемогти! Бо вона заслуговує, тому що вона має рацію. Вони заслужили свою перемогу", - наголосила зірка.

Ніно Катамадзе / ©
Ніно Катамадзе

Водночас Катамадзе підкреслила, що Грузія не вважає війну в Україні чужою. Тому грузини долучаються до боротьби й теж віддають свої життя за незалежність.

"Це наша перемога, звичайно. І багато грузинських героїв теж воювали, віддали життя за Україну", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Ніно Катамадзе постала перед судом. У Грузії виконавицю звинуватили у порушенні правил щодо проведення маніфестацій. Джамала публічно підтримала її.

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