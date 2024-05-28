Ніно Катамадзе здивувала, чому їй доводилося їздити з концертами до Росії: "У мене не було вибору"

Грузинська співачка Ніно Катамадзе прокоментувала свої виступи для росіян перед початком повномасштабного вторгнення.

Так, співачка пояснила, що свого часу робила так, адже не мала інших варіантів. Зокрема, в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" зазначила, що неодноразово намагалася отримати візу до Америки та Англії й розвивати кар'єру там. Втім, їй відмовляли у цьому, тому Ніно обрала для себе доступний варіант – Росію. Зараз виконавиця має інакшу думку та запевнила, що не бачить свого повернення на сцену держави-терористки.

Ніно Катамадзе

"У мене були думки (переїхати – прим. ред.) на початку 2000-х, коли я не починала співати. Тоді був ще Радянський Союз. Незважаючи на те, що прекрасна Грузія починала жити як незалежна країна, все одно не були ще розвинені ті інститути, як сьогодні, і не були відчинені європейські, американські двері. І тому я один-два рази намагалася йти в американське та англійське посольство. Звісно, мене ніхто не пустив. Це болісна тема та наша реальність. Тому моя діяльність у Росії говорить про те, що у мене не було вибору і я обирала те, що я мав під рукою. Побачила багато чого та зробила багато висновків. Думаю, їздити до Росії не буду", - відповіла артистка.

Нагадаємо, нещодавно Ніно Катамадзе висловилась про переїзд до України. Також артистка зізналась, як під час повномасштабної війни її здивувала Джамала.

Читайте також: