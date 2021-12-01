YouTube назвав найпопулярніші відео серед українців 2021 року

Найбільше переглядів зібрав кліп Світлани Лободи.
Відеохостинг YouTube оприлюднив щорічний рейтинг найпопулярніших відео серед українців.
Так, більшеза все люди дивилися розважальний контент, серіали, телевізійні шоу та інтерв'ю з відомим людьми. Найбільшу цікавіть в українців викликало відео розслідування Олексія Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки".
Що ж стосується музичних відео, то цьогоріч кількість російських артистів, яких слухали українці, значно зменшилося. Топ найбільш популярних музичних відео очолила співачка Світлана Лобода та її кліп на пісню "Родной". Також глядачам в Україні припав до смаку хіт від румунської співачки Minelli Rampampam, нові пісні від NK та Тіни Кароль, дует Макса Барських та Zivert, а також трек від Wellboy "Гуси".
Топ-10 найпопулярніших музичних відео 2021 року в Україні:
LOBODA – Родной
Султан Лагучев - Горький вкус
Minelli - Rampampam
MORGENSHTERN - ДУЛО
NK | Настя Каменских - Красное вино
Тина Кароль - Скандал
Max Barskih & Zivert — Bestseller
Artik & Asti - Истеричка
Супер Жорик - Чао! Чао!
Wellboy – Гуси
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