No Bra Day: Астаф'єва, Камінська, Огнєвіч та інші зірки, які часто не носять бюстгальтери

13 жовтня весь світ святкує Всесвітній день без бюстгальтера.
13 жовтня весь світ відзначає No Bra Day – Міжнародний день без бюстгальтера.
Свято, яке започаткували 2011 року, може здатися доволі кумедним. Втім, насправді, воно має важливу місію, оскільки, покликане звернути увагу на страшну хворобу – рак молочної залози. Символ кампанії – рожева стрічка.
Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про українських зірок, які часто не носять ліфи, та їхні фото.
Злата Огнєвіч
Alyosha
Тіна Кароль
Анна Кошмал
Анастасія Приходько
Настя Каменських
Міша Романова
Даша Астаф'єва
Слава Камінська
Сніжана Бабкіна
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