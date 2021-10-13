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No Bra Day: Астаф'єва, Камінська, Огнєвіч та інші зірки, які часто не носять бюстгальтери

No Bra Day: Астаф'єва, Камінська, Огнєвіч та інші зірки, які часто не носять бюстгальтери

13 жовтня весь світ святкує Всесвітній день без бюстгальтера.

13 жовтня весь світ відзначає No Bra Day Міжнародний день без бюстгальтера.

Свято, яке започаткували 2011 року, може здатися доволі кумедним. Втім, насправді, воно має важливу місію, оскільки, покликане звернути увагу на страшну хворобу – рак молочної залози. Символ кампанії – рожева стрічка.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про українських зірок, які часто не носять ліфи, та їхні фото.

Злата Огнєвіч

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огнєвіч / instagram.com/zlata.ognevich

Alyosha

Alyosha / © instagram.com/alyoshasinger
Alyosha / instagram.com/alyoshasinger

Тіна Кароль

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тіна Кароль / instagram.com/tina_karol

Анна Кошмал

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал / instagram.com/smorkovkina

Анастасія Приходько

Анастасія Приходько / © instagram.com/prykhodko_official
Анастасія Приходько / instagram.com/prykhodko_official

Настя Каменських

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux
Настя Каменських / instagram.com/kamenskux

Міша Романова

Міша Романова / © instagram.com/misharomanova
Міша Романова / instagram.com/misharomanova

Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва / © instagram.com/da_astafieva
Даша Астаф'єва / instagram.com/da_astafieva

Слава Камінська

Слава Камінська / © instagram.com/babaslavka
Слава Камінська / instagram.com/babaslavka

Сніжана Бабкіна

Сніжана Бабкіна / © instagram.com/snezhana_babkina
Сніжана Бабкіна / instagram.com/snezhana_babkina

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