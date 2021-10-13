No Bra Day: Астаф'єва, Камінська, Огнєвіч та інші зірки, які часто не носять бюстгальтери

No Bra Day: Астаф'єва, Камінська, Огнєвіч та інші зірки, які часто не носять бюстгальтери

13 жовтня весь світ святкує Всесвітній день без бюстгальтера.

13 жовтня весь світ відзначає No Bra Day – Міжнародний день без бюстгальтера.

Свято, яке започаткували 2011 року, може здатися доволі кумедним. Втім, насправді, воно має важливу місію, оскільки, покликане звернути увагу на страшну хворобу – рак молочної залози. Символ кампанії – рожева стрічка.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про українських зірок, які часто не носять ліфи, та їхні фото.

Злата Огнєвіч

Злата Огнєвіч / instagram.com/zlata.ognevich

Alyosha

Alyosha / instagram.com/alyoshasinger

Тіна Кароль

Тіна Кароль / instagram.com/tina_karol

Анна Кошмал

Анна Кошмал / instagram.com/smorkovkina

Анастасія Приходько

Анастасія Приходько / instagram.com/prykhodko_official

Настя Каменських

Настя Каменських / instagram.com/kamenskux

Міша Романова

Міша Романова / instagram.com/misharomanova

Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва / instagram.com/da_astafieva

Слава Камінська

Слава Камінська / instagram.com/babaslavka

Сніжана Бабкіна

Сніжана Бабкіна / instagram.com/snezhana_babkina

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