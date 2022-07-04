Noize MC на концерті у Ташкенті згадав про Бучу, Ірпінь і Маріуполь: "Війна – огидна"

Noize MC на концерті у Ташкенті згадав про Бучу, Ірпінь і Маріуполь: "Війна – огидна"

У ніч проти 3 липня окупанти влаштували провокацію та обстріляли російське місто Бєлгород.

Відомий російський репер Noize MC, який активно підтримує Україну, висловився про цю ситуацію.

На своєму концерті у Ташкенті виконавець знав, що це рано чи пізно станеться. Також Noize MC й згадав про обстріли Києва, Харкова, Маріуполя, Ірпеня, Бучі.

Репер просто зі сцени сказав, що війна – це жахливо. Noize MC зазначив, що війна взагалі й не мала починатися. Тим часом глядачі у залі активно вигукували: "Ні війні".

"Коли з Бєлгорода полетіли ракети, я знав, що вони повернуться. Сьогодні, на жаль, це сталося. Моє улюблене рідне місто обстріляли. Що я відчуваю з цього приводу? Рівно те саме, що я відчував, коли обстрілювали Київ, Харків, Маріуполь, коли я дізнавався новини про Ірпінь, Бучу. Війна – огидна. Це жахливо. У неї нелюдське обличчя. І вона має бути закінчена. Вона, чорт забирай, повинна була закінчитися не розпочавшись", - сказав зі сцени репер.

Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення російський репер Noize MC засудив дії кремлівського диктатора та вирушив разом зі своєю колегою Монеточкою давати благодійні концерту в підтримку України. Також виконавець випустив трек українською мовою "Вуду", в якому заспівав про події, які нині відбуваються.

Нагадаємо, у ніч проти 3 липня у російському місті Бєлгород поблизу кордону з Україною пролунали вибухи. Росіяни звинуватили в цьому Україну. Однак, в будівлях Бєлгорода, які постраждали внаслідок нічного обстрілу, застрягли фрагменти російського ЗРПК "Панцир С1". На озброєнні в України такої техніки немає.

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