Номер з паралімпійцями та врятовані Заріцька і Харлан: яким був шостий ефір "Танців з зірками"

У результаті, цього тижня лідером стала пара Артур Логай та Анна Кареліна.

На каналі "1+1" відбувся шостий прямий ефір оновленого п'ятого сезону шоу "Танці з зірками".

Сьогоднішній випуск був присвячений кумирам - людям, які надихають та підтримують зіркових учасників. Шоу розпочалося з видовищного номеру сина легендарного судді шоу Григорія Чапкіса – Грега та онучки маестро Вітторії.

Традиційно, прямий ефір вели Юрій Горбунов та Іванна Онуфрійчук, на зірковому балконі цього тижня зустрічала телеведуча, блогерка Маша Єфросиніна, а суддею-джокером стала фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна.

Першими з учасників вийшли на паркет співак Дмитро Каднай та Аліна Лі. Вони виконали запальний бродвейський джаз. Також, артист зізнався, що його кумирка – мама, яка цього ефіру завітала на шоу. У результаті, і глядачі, і судді були приємно здивовані виступом. За номер пара отримала 34 бали.

Ефектним пасодоблем здивували артистка Джамала з партнером Антоном Нестерком. Так, Макс Чмерковський поставив парі 8 балів та заявив, що це був найкращий танець пари. Загалом, судді оцінили виступ у 31 бал.

Розчулили зворушливим номером зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай та його партнерка Анна Кареліна. Пара виконала чуттєвий контемп, який знаменитість присвятив своїм кумирам – дідусю та бабусі, кохання яких триває 51 рік. Більше того, рідні люди знаменитості заспівали під час номеру онука пісню Сергія Бабкіна "Забери". Оцінки пари – 37.

Не лишили байдужими своїм спокусливим танцем солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька. Виконавиця разом зі своїм партнером Юрієм Мєшковим показала пристрасне ча-ча-ча, але отримала найменшу суму балів – 27.

Далі вийшли на паркет Lida Lee з Олексієм Базелою. Вони захопили пасодоблем. Також артистка розповіла про свого кумира. Ним виявився, не Дмитро Монатік, а Тіна Кароль. Саме її пісню вона однією з першою заспівала. Тому пара виступила під хіт Кароль "Выше облаков". Оцінки пари – 34 бали.

Олімпійський призер Станіслав Горуна та його партнерка Даніела Преап присвятили свій віденський вальс легендарним українським паралімпійцям. За підсумками паралімпіади Україна посіла шосте місце в світі, здобувши 98 нагород. Під час виступу спортсмени з'явилися на паркеті та розчулили присутніх до сліз. А пара за танець отримала 33 бали – найбільше за усі ефіри.

Своїм виступом на паркеті також запам'яталася пара фехтувальниці Ольги Харлан та Дмитра Дікусара. Вони станцювали фрістайл під живе виконання The Hardkiss – "Сестра". Судді оцінили виступ у 33 бали.

Український актор Костянтин Войтенко у вечір кумирів присвятив свій танець легенді Григорію Чапкісу. Більше того, фрістайл поставив син зірки – Грег. Коли хореограф дізнався, що пара присвячує танець його батьку – спеціально прилетів з Америки. У результаті, пара отримала 34 бали.

Наступною підкорювала суддів пара Євгенії Власової та Макса Леонова. Вони виконали чуттєвий віденський вальс під хіт кумирки зірки Селін Діон – All by myself. Також артистка у сльозах зізналась, про що найбільше шкодує у своїй кар'єрі. Одна річ, яку вона не встигла ще зробити – влаштувати великий концертний тур. Пара здобула 32 бали.

Закрила ефір пара MELOVIN та Ліза Русіна. Артист і його партнерка виконали модерн. Цього ефіру епатажний співак відмовився від яскравих костюмів та гриму. У результаті танець оцінили в 31 бал.

За підсумками шостого ефіру до четвірки лідерів увійшли такі пари:

Артур Логай та Анна Кареліна – 37 балів

та – 37 балів Дмитро Каднай та Аліна Лі – 34 бали

та – 34 бали Lida Lee та Олексій Базела – 34 бали

та – 34 бали Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук – 34 бали

Останньою у турнірній таблиці з 29 балами опинилася пара Олександра Заріцька та Юрій Мєшков.

Цього тижня шоу мали покинути одразу дві пари. Так, більше не вийдуть на паркет Lida Lee та Олексій Базела. Разом із ними до зони ризику потрапили Олександра Заріцька та Юрій Мєшков, Ольга Харлан та Дмитро Дікусар. Вирішити, хто ж має піти з проєкту, довірили суддям. Так, вони влаштували голосування. Голоси розділилися порівну, тому судді поспілкувалися між собою та вирішили залишити в шоу і співачку, і фехтувальницю.

Нагадаємо, що наступний прямий ефір "Танців з зірками" відбудеться у неділю, 17 жовтня, о 21:00 на каналі 1+1.

Дивіться повні випуски "Танців з зірками" на 1+1 video.

