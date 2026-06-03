Номінант на "Оскар" Жак Одіар раптово приїхав до України: що найбільше вразило знаменитого режисера

Жак Одіар / © facebook.com/dovzhenko.centre

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Французький кінорежисер, п’ятиразовий номінант на премію «Оскар» Жак Одіар несподівано прибув до України у складі французької культурної делегації.

Під час візиту автор стрічки «Емілія Перес» відвідав Київ і Бучу, де побачив наслідки російських обстрілів та познайомився з українською культурною спадщиною. Про візит режисера повідомили на Facebook-сторінках Французького інституту в Україні та Довженко-Центру. За два дні перебування делегація побувала у Бучі, на столичній Лук’янівці, яка значно постраждала внаслідок російської атаки, а також відвідала низку культурних установ.

Серед локацій, які побачив Одіар, були Софійський собор, Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка та Довженко-Центр. Також режисер зустрівся з виконувачкою обов’язків міністра культури Тетяною Бережною та українськими діячами культури.

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Французька культурна делегація у Києві / © facebook.com/InstituFrancaisUkraine

Особливу увагу Одіар приділив Довженко-Центру, де поспілкувався з українськими кінематографістами про майбутнє національної кіноспадщини, архівну справу та виклики, які постали перед культурними інституціями під час війни. Режисерові також показали виставку, присвячену українському поетичному кіно, та музейні фонди з унікальною колекцією кінокамер.

У Довженко-Центрі розповіли, що французький режисер захопився експонатами настільки, що ледь не затримав подальший графік делегації. На згадку йому подарували символічний патч із фразою «Завтра весна» з культової стрічки «Тіні забутих предків».

Жак Одіар / © facebook.com/dovzhenko.centre

Зазначимо, що Жак Одіар є одним із найтитулованіших сучасних французьких режисерів. Він 13 разів ставав лауреатом премії «Сезар» та п’ять разів номінувався на «Оскар». Найбільше міжнародне визнання йому принесли фільми «Пророк» та «Емілія Перес». Окрім того, одну зі статуеток Американської кіноакадемії режисер отримав як співавтор пісні El Mal до стрічки «Емілія Перес».

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