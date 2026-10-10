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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1958
Час на прочитання
2 хв

Норвезький блогер станцював під Jerry Heil на кордоні з РФ і розлютив росіян

Кетіл Крогстад виконав танець під український хіт і пояснив, чому світ не повинен залишати Україну наодинці з війною.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Кетіл Крогстад

Кетіл Крогстад / © Скріншот

Норвезький блогер Кетіл Крогстад підтримав Україну незвичайним перформансом на кордоні з Росією. Він станцював під пісню Jerry Heil і залишив потужне послання, яке викликало бурхливу реакцію в Мережі.

Відео інфлюенсер опублікував у Threads. Для свого танцю він обрав композицію української співачки Jerry Heil «Додай гучності (12 points)». Ролик швидко привернув увагу користувачів і за добу зібрав понад 10 тисяч вподобайок. У такий спосіб Крогстад вирішив нагадати про підтримку, яку Україна отримує від міжнародних партнерів. Водночас блогер провів паралель між музичним перформансом і спробами Росії ізолювати нашу країну від союзників. Свою позицію він чітко сформулював у підписі до відео.

«Росія закликала світ покинути Київ. Посол Норвегії та інші заявили: „Ми залишаємося“. Навіть попри те, що падали бомби. Вони залишаються. Ми танцюємо. Ми додаємо гучності. 12 балів Україні з норвезько-російського кордону. Ви не самі», — написав Кетіл Крогстад.

Кетіл Крогстад / © скриншот

Кетіл Крогстад / © скриншот

Публікація швидко знайшла відгук серед українців. Користувачі дякували норвежцю за солідарність і захоплювалися його танцювальними здібностями. Однак не всі сприйняли відео прихильно: допис привернув увагу й росіян, які почали залишати під ним агресивні коментарі та особисті образи на адресу блогера.

  • «Ну під*рський танець у дупі світу, звісно ж, допоможе „окраине“».

  • «Який же ідіот. Працюйте, брати».

  • «Ах**нна підтримка України».

  • «Боже мій. Мені гидко на це дивитися», — обурювалися російські користувачі.

    Кетіл Крогстад / © скриншот

    Кетіл Крогстад / © скриншот

Попри хвилю негативу, Крогстад своїм відео привернув увагу до України та нагадав про важливість міжнародної підтримки. А вибір пісні Jerry Heil став символічним продовженням його головного меседжу — українці не залишилися сам на сам із війною.

Нагадаємо, нещодавно Джордж Клуні зробив болісне зізнання про смерть сина Сінді Кроуфорд.

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