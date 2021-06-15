Нова акторка "Кріпосної" розповіла про хейт від фанатів серіалу: "Отримую побажання смерті"

Соня Прісс поділилася, що отримує купу гнівних повідомлень від користувачів.

Російська акторка Соня Прісс, яка стала зіграє головну героїню у третьому сезоні серіалу "Кріпосна", зізналася, що заміна акторського складу обурила деяких фанів серіалу.

Більше того, глядачі почали писати погрози їй у Мережі. Про це 25-річна дівчина розповіла у своїх Instagram-stories.

"Я з вдячністю прийму конструктивну критику після виходу нового сезону на екрани. Це буде чесно. Але навіть задовго до прем'єри я отримую щоденні прокляття та побажання смерті в дірект (крім просто негативних коментарів). Мені це жодним чином не допомагає і не заважає, тому що це просто мене не стосується. У Мережі всі дуже сміливі", – написала Соня.

instagram.com/sonyapriss

Акторка додала, що люди навіть створюють спеціальні спільноти для обговорення її. Соні прикро, що хтось витрачає свій час "на безпідставний хейт".

Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова в бікіні еротично вигнулася на яхті та відповіла на хейт щодо розміру її грудей. Зірку критикують за "маленький бюст".

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