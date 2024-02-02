Нова дівчина екса Ані Лорак показала шокувальну переписку з його другою дружиною

Нова дівчина ексчоловіка Ані Лорак Мурата Налкакіоглу Анастасія поділилася з фоловерами в Instagram приголомшливою перепискою.

Нова обраниця Мурата оприлюднила скріни з хейтом від дівчини, яка пише їй з нещодавно створеного акаунту. У фотоблогу Анастасія натякає, що авторкою цих неприємних коментарів може бути друга дружина Налкакіоглу, віжазистка Лілія Реус.

У повідомленнях дівчина з невідомих акаунтів обзиває усілякими неприємними словами Анастасію, та навіть дозволила собі образити сина нової обраниці Мурата:

"Давайте разом вгадаємо, у кого жопа горить? Стільки гнилі в тобі, мила. Але сина чіпати – це вже зайве звісно. Котику, ти хоч з лівих акаунтів не пиши вже. Дуже паливно взагалі про що мова? Реально смішно вже. Скоро за рекламу мені платитимеш. Ти наступного разу пиши зі свого акаунту, нюхачка", - прокоментувала емоційні скріни з перепискою Анастасія.

Нова дівчина Мурата показала переписку з його колишньою / Фото: instagram.com/muratnalca

Нова дівчина Мурата показала переписку з його колишньою / Фото: instagram.com/muratnalca

Нова дівчина Мурата показала переписку з його колишньою / Фото: instagram.com/muratnalca

Тим часом, сам Мурат мовчить і ніяк не коментує хейт у бік його нової коханої, яка, як він сам стверджує, "змінила його життя".

Нова дівчина Мурата показала переписку з його колишньою / Фото: instagram.com/muratnalca

До речі, раніше кохана Налкакіоглу поділилася, де доля їх звела. За словами Анастасії, вони з Муратом зустрілися на одному з заходів. І в них одразу виникло відчуття, ніби вони знали одне одного все життя.

Нова дівчина Мурата показала переписку з його колишньою / Фото: instagram.com/muratnalca

Нагадаємо, раніше нова дівчина Мурата Налкакіоглу показала їхні парні татуювання, які вони зробили у пікантних місцях.

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