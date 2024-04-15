Нова дівчина екса Лорак чесно відповіла, чи забезпечує він її родину та ким вона працює

Нова дівчина ексчоловіка співачки-зрадниці Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налкакіоглу, блогерка Анастасія поділилася подробицями про їхній сімейний бюджет і розсекретила свою професію.

Так, у фотоблогу блогерка запевнила, що основні її витрати покриває Мурат. А вона, на власне бажання, час від часу долучається до роботи моделлю, чим і заробляє додаткові гроші на себе.

"Заробляє мій чоловік. Я іноді працюю моделлю, але зараз це більше схоже на хобі", — зізналася Анастасія.

Дівчина Мурата Налчаджиоглу Анастасія / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Коханка бізнесмена також поділилася, що Мурат забезпечує не лише її, але й її сина Станіслава від попередніх стосунків. І додала, що для неї — це обов'язок кожного чоловіка, який будує стосунки з жінкою, у якої є дитина.

"Мій син — частина мене. Коли чоловік розпочинає стосунки з жінкою, у якої є дитина, він повинен усвідомлювати всю відповідальність. Мурат, як чоловік, закриває всі потреби родини", — пояснила блогерка.

Дівчина Мурата Налчаджиоглу Анастасія / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

До речі, раніше наречена Мурата Налкакіоглу Анастасія розповідала, що її коханий вже познайомився з її сином і відповіла, чи вдалося їм порозумітися.

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