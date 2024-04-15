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Нова дівчина екса Лорак чесно відповіла, чи забезпечує він її родину та ким вона працює

Нова дівчина екса Лорак чесно відповіла, чи забезпечує він її родину та ким вона працює

Мурат Налкакіоглу з дівчиною Анастасією / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Анастасія зізналася, що приносить їй дохід.

Нова дівчина ексчоловіка співачки-зрадниці Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налкакіоглу, блогерка Анастасія поділилася подробицями про їхній сімейний бюджет і розсекретила свою професію.

Так, у фотоблогу блогерка запевнила, що основні її витрати покриває Мурат. А вона, на власне бажання, час від часу долучається до роботи моделлю, чим і заробляє додаткові гроші на себе.

"Заробляє мій чоловік. Я іноді працюю моделлю, але зараз це більше схоже на хобі", — зізналася Анастасія.

Дівчина Мурата Налчаджиоглу Анастасія / © instagram.com/anastasija_foxy2
Дівчина Мурата Налчаджиоглу Анастасія / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Коханка бізнесмена також поділилася, що Мурат забезпечує не лише її, але й її сина Станіслава від попередніх стосунків. І додала, що для неї — це обов'язок кожного чоловіка, який будує стосунки з жінкою, у якої є дитина.

"Мій син — частина мене. Коли чоловік розпочинає стосунки з жінкою, у якої є дитина, він повинен усвідомлювати всю відповідальність. Мурат, як чоловік, закриває всі потреби родини", — пояснила блогерка.

Дівчина Мурата Налчаджиоглу Анастасія / © instagram.com/anastasija_foxy2
Дівчина Мурата Налчаджиоглу Анастасія / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

До речі, раніше наречена Мурата Налкакіоглу Анастасія розповідала, що її коханий вже познайомився з її сином і відповіла, чи вдалося їм порозумітися.

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