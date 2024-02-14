Нова дівчина екса Лорак оголена у ліжку показала, як він її привітав з Днем святого Валентина

Нова дівчина ексчоловіка Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налкакіоглу Анастасія показала, як він привітав її з Днем святого Валентина.

У сторіз своєї сторінки в Instagram щаслива обраниця Мурата розмістила кадр, на якому зображена ще у ліжку оголеною. У кадрі видно частково ногу та стегно дівчини. Анастасія показала, як коханий прикрасив їхню спальню до Дня закоханих.

Стеля кімнати вся у червоних кульках у вигляді серця, кульки також присутні на підлозі. Також поруч з ліжком стоїть величезний плюшевий ведмідь та чималий букет з троянд:

“Ось такий добрий ранок. Мені так подобається спостерігати за тим, як ти щось робиш. Подобається просто з тобою дивитися фільми, або готувати вечерю. Всі моменти з тобою сповнені любов’ю, позитивом і теплом. Хочеться, щоб вони тривали вічність. Я так сильно тебе кохаю”, - зізналася у своїх почуттях Анастасія.

Дівчина екса Лорак показала, як він привітав її з Днем закоханих / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Мурат Налкакіоглу з новою дівчиною / Фото: instagram.com/muratnalca

Нагадаємо, раніше нова дівчина колишнього Ані Лорак шокувала перепискою з його другою дружиною. Принаймні Анастасія стверджує, що ексобраниця Мурата Лілія Реус пише їй неприємні повідомлення з нецензурною лексикою.

Своєю чергою Лілія вже встигла відреагувати на звинувачення Анастасії і зауважила, що по-перше, вони з Налкакіоглу ще досі перебувають в офіційному шлюбі, а по-друге, Реус може подати в суд на нову дівчину свого поки що законного чоловіка через наклеп.

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