Нова дівчина екса Лорак розповіла, як її захейтили через роман з одруженим чоловіком

Анастасія зазначила, що спочатку їй було дуже складно впоратися з негативом.

Нова дівчина ексчоловіка Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налкакіоглу Анастасія розповіла про хейт, який вилився на неї після їхнього роману.

На сторінці в Instagram модель розмістила відео, як у неї брали інтерв’ю під час знімань. Ведуча поцікавилася у Анастасії, чи важко їй було впоратися з негативом у її бік. Ведуча не стала уточнювати, через що саме був цей хейт, втім зрозуміло, що йдеться про її роман з все ще одруженим Муратом:

“Я вважаю, що самовпевнені та щасливі люди не будуть такого робити, тому мені байдуже. Спочатку мені було дуже складно сприймати цей хейт з усіх боків, просто я божеволіла. Але кохання подолає все”, - коротко відповіла обраниця бізнесмена.

Нагадаємо, що про свої нові стосунки Мурат Налкакіоглу розповів на початку року. Новий рік пара вже зустрічала разом у Дубаї, а потім вдвох повернулася до України.

Анастасія розповідала, що не мала розмову з другою дружиною Мурата Лілією Реус, проте показувала емоційну переписку з нецензурною лексикою у її бік. Дівчина натякала, що це їй написала саме колишня дружина Налкакіоглу.

Своєю чергою, друга дружина турецького бізнесмена відкинула будь-які звинувачення у її бік та пригрозила коханці Мурата судом через наклеп. Ба більше, Реус заявила, що вони з Муратом досі офіційно одружені.

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