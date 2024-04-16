Нова дівчина екса Лорак зізналась, як його сім'я відреагувала на їхні стосунки

Нова дівчина ексчоловіка співачки-зрадниці Ані Лорак - турецького бізнесмена Мурата Налкакіоглу – зізналась, як його сім'я поставилася до неї.

Так, бізнесмен вже познайомив свою кохану – блогерку Анастасію – з рідними. Як запевняє обраниця Мурата, між ними склалися чудові стосунки і вони прийняли її до родину. Однак, Настя зізнається, що не може активно з ними спілкуватися, адже між ними є мовний бар'єр.

"У Мурата чудова сім'я. У нас чудові стосунки, але через мовний бар'єр я не можу з ними активно спілкуватися так, як Мурат із моєю сім'єю", - поділилася блогерка.

Мурат Налкакіоглу з новою дівчиною / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

До слова, Анастасія вже теж встигла познайомити Мурата зі своїм сином та мамою. Вони разом чудово проводять час та спілкуються.

Нагадаємо, раніше нова дівчина Мурата Налкакіоглу відверто зізналась, ким працює. Також Анастасія розповіла, чи забезпечує бізнесмен фінансово її та сина.

Читайте також: