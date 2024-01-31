Нова дівчина екса Лорак зізналася, чи спілкувалася з його другою дружиною

Обраниця Мурата Налкакіоглу спочатку вдала, що не знає про яку Лілю мова.

Нова дівчина ексчоловіка Ані Лорак Мурата Налкакіоглу Анастасія поспілкувалася з шанувальниками у Instagram і відповіла на їхні запитання.

Так, Анастасія зізналася, що їй 29 років, а щодо того, чим вона займається, дівчина відповіла що "підпрацьовує моделлю", коли в неї є бажання. Разом з тим Анастасія зазначила, що робота для неї "складне розуміння".

Нова дівчина Мурата Налкакіоглу / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Разом з тим нова дівчина Мурата Налкакіоглу публічно йому зізналася у коханні і зазначила, що якби не кохала б його то не була з ним.

Були й ті підписники Анастасії, хто поцікавився в неї, чи спілкувалася вона з ексдружиною Мурата Лілією Реус. Спочатку нова кохана Мурата заявила, що не знає, про яку Лілю йдеться, але згодом відповіла:

"Не все, що вам транслюють являється правдою. Я її не знаю, та й в принципі, навіщо? У моєму оточенні гідні люди, з правильними цінностями, поглядами та способом життя. Важливо бути, а не здаватися!" – відповіла Анастасія.

Нова дівчина Мурата Налкакіоглу / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Нова дівчина Мурата Налкакіоглу / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Не пройшла дівчина Мурата повз запитання й про те, що для неї серйозні стосунки:

"Серйозні стосунки – це повага. Спільні бажання, цілі, комфорт, розуміння. Коли ти поруч з людиною почуваєшся гармонійно. Це щось духовне і щоденна велика робота над собою", - пояснила Анастасія.

Нова дівчина Мурата Налкакіоглу / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Нова дівчина Мурата Налкакіоглу / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

А ще нова дівчина Мурата зізналася, що вже познайомила свого сина з ним і розхвалила коханого, що він чудовий батько і "чудова, турботлива та уважна" людина.

Нагадаємо, нещодавно ексчоловік Ані Лорак Мурат показав, як з новою дівчиною палко цілувався у вечірньому Києві.

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