Нова дівчина ексчоловіка Ані Лорак похизувалася їхніми парними тату в пікантному місці

Також Анастасія відповіла, чи не ревнує коханого до колишньої дружини.

Нова дівчина ексчоловіка Ані Лорак – турецького бізнесмена Мурата Налкакіоглу – вперше зізналась, що вони набили парні татуювання.

До слова, Анастасія поспілкувалася зі своїми підписниками в Instagram. Звісно ж, це не оминув увагою Мурат. Він зізнався Анастасії в коханні та зазначив, що його почуття не згаснуть до кінця життя. Також бізнесмен поцікавився, чи обіцяє йому обраниця відповідати такою ж взаємністю.

Анастасія відповіла згодою, а також розсекретила, що, виявляється, вони увіковічили їхні почуття. Парочка набила парні любовні тату з написом англійською мовою "forever yours", що перекладається як "назавжди твій/твоя". Ба більше, вони обрали для татуювання пікантне місце – під грудьми біля серця.

Нова дівчина Мурата Налкакіоглу / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

До речі, підписники ж поцікавилися, чи не ревнує Анастасія Мурата до його колишньої дружини Лілії, з якою він розлучився незадовго до їхнього знайомства. Модель зазначила, що впевнена у собі та коханому. Тож, вона не ревнує Мурата взагалі ні до кого.

"Смішно! Я не ревную Мурата. Мені вистачає впевненості в собі і своєму чоловікові, а його ставлення до мене не дає жодних сумнівів", - прокоментувала обраниця бізнесмена.

Нова дівчина Мурата Налкакіоглу / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Нагадаємо, раніше дівчина Мурата зізналась, чи спілкувалася з його другою дружиною Лілією. Також вона відповіла, чим заробляє собі на життя.

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