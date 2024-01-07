Нова дівчина ексчоловіка Ані Лорак показала свою патологію і відповіла на хейт, що крутить роман з одруженим

Мурат більше не приховує стосунків з новою обраницею.

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу припинив приховувати свій новий роман.

Як ми писали раніше бізнесмен, який досі не прокоментував розлучення з другою дружиною, активно ділиться романтичним контентом з моделлю та ведучою Анастасією.

Нова дівчина Мурата / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Про дівчину відомо, що вона родом з України, в неї є син Стас від попередніх стосунків. Їх, до речі, модель припинила через фізичне насильство, яке їй завдавав колишній.

Нова дівчина ексчоловіка Ані Лорак з сином / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Десь рік тому на каналі Fashion TV Анастасія вела модне шоу. Дівчина любить сміливі фотосесії, гарне життя.

Нова дівчина ексчоловіка Ані Лорак / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Нова дівчина ексчоловіка Ані Лорак / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Також нова кохана Мурата не приховує, що в неї є вродження патологія – гетерохромія. У дівчини різний колір очей.

Нова дівчина Мурата / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Анастасія і Мурат наразі разом відпочивають у Дубаї, де бізнесмен вже встигнув познайомити нову дівчину зі своєю донькою від Ані Лорак Софією. Пара насолоджується товариством одне одного, готує разом.

Нова дівчина Мурата показала, як готує з ним та його донькою / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

А всім хейтерам, які присоромили Настю за те, що вона нібито крутить роман з одруженим Налкакіоглу вона відповіла: "Йдемо у щасливе майбутнє, поки ви плюєтеся отрутою в спину".

Нова дівчина Мурата / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Нагадаємо, днями ексчоловік Ані Лорак Мурат Налкакіоглу розсекретив, що у нього нові стосунки. Він показав романтичні кадри з обраницею і навіть зробив з нею парні тату. Втім, бізнесмен досі мовчить про те, що сталося у його другому шлюбі з Лілією Реус та чи розлучилися вони офіційно.

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