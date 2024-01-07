Нова дівчина ексчоловіка Ані Лорак показала свою патологію і відповіла на хейт, що крутить роман з одруженим

Мурат більше не приховує стосунків з новою обраницею.
Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу припинив приховувати свій новий роман.
Як ми писали раніше бізнесмен, який досі не прокоментував розлучення з другою дружиною, активно ділиться романтичним контентом з моделлю та ведучою Анастасією.
Про дівчину відомо, що вона родом з України, в неї є син Стас від попередніх стосунків. Їх, до речі, модель припинила через фізичне насильство, яке їй завдавав колишній.
Десь рік тому на каналі Fashion TV Анастасія вела модне шоу. Дівчина любить сміливі фотосесії, гарне життя.
Також нова кохана Мурата не приховує, що в неї є вродження патологія – гетерохромія. У дівчини різний колір очей.
Анастасія і Мурат наразі разом відпочивають у Дубаї, де бізнесмен вже встигнув познайомити нову дівчину зі своєю донькою від Ані Лорак Софією. Пара насолоджується товариством одне одного, готує разом.
А всім хейтерам, які присоромили Настю за те, що вона нібито крутить роман з одруженим Налкакіоглу вона відповіла: "Йдемо у щасливе майбутнє, поки ви плюєтеся отрутою в спину".
Нагадаємо, днями ексчоловік Ані Лорак Мурат Налкакіоглу розсекретив, що у нього нові стосунки. Він показав романтичні кадри з обраницею і навіть зробив з нею парні тату. Втім, бізнесмен досі мовчить про те, що сталося у його другому шлюбі з Лілією Реус та чи розлучилися вони офіційно.
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